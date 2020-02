Verhaerenmuseum zoekt financiële steun voor aankoop van unieke prent Els Dalemans

05 februari 2020

16u05 0 Puurs-Sint-Amands Het Emile Verhaerenmuseum in Puurs-Sint-Amands zoekt financiële steun voor de aankoop van een unieke prent. “We kunnen in Parijs de bijzondere lithografie L’Incendiaire aankopen, maar dan moeten we zo’n 3.000 euro kunnen inzamelen”, zegt conservator Rik Hemmerijckx.

“Emile Verhaeren was een heel geëngageerd auteur, die onder andere verschillende gedichten publiceerde in het Parijse anarchistische blad ‘Les Temps nouveaux’. Om geld in te zamelen om deze publicatie financieel leefbaar te houden, ontwierpen sympathiserende kunstenaars een reeks kunst-edities”, zegt Hemmerijckx.

Zeldzame prent

“De allereerste editie, die dateert uit 1896, was een lithografie van de Franse kunstenaar Maximilien Luce: L’Incendiaire. Zijn afbeelding was geïnspireerd door het gedicht ‘Les Saisons’ dat Verhaeren gepubliceerd had in L’Almanach du Père Peinard. L’Incendiaire is een vrij zeldzame prent. Voor zover we weten, is er in Frankrijk slechts één museum dat dit werk in zijn bezit heeft.”

“We zijn er vanuit het Emile Verhaerenmuseum in geslaagd om deze lithografie aan te kopen in Parijs. Maar het is een vrij dure aankoop geworden: we moeten zo’n 3.000 euro neertellen. Daarom lanceren we een oproep aan alle sympathisanten van het museum om ons een financieel duwtje in de rug te geven. Vele kleintjes maken één groot!”

Wie het Verhaerenmuseum wil helpen bij de aankoop, kan een bijdrage storten op de rekening van het Emile Verhaeren Genootschap: BE89 0014 5991 6785 met de vermelding L’Incendiaire.