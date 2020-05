Verhaerenmuseum heropent en verlengt fototentoonstelling Els Dalemans

19 mei 2020

15u05 0 Puurs-Sint-Amands Het Emile Verhaeren Museum in Puurs-Sint-Amands opent vanaf donderdag 21 mei opnieuw de deuren voor het publiek. De fototentoonstelling van Philip Boël wordt meteen verlengd tot 6 september.

“Wie het Verhaerenmuseum vanaf donderdag wil bezoeken, moet rekening houden met enkele voorwaarden. Bezoekers moeten ons via telefoon of mail minstens 24 uur eerder op de hoogte brengen van hun bezoek. We laten maximum 12 personen tegelijk toe in het museum, groepsbezoeken zijn voorlopig niet toegelaten. Iedereen moet ook verplicht de handen reinigen met handgel en een afstand van 1,5 meter respecteren”, somt conservator Rik Hemmerijckx op.

Fototentoonstelling

“Omdat we de deuren van ons museum meerdere weken moesten sluiten, verlengen we de fototentoonstelling van Philip Boël. Zijn natuurlandschappen langs de Schelde bewonderen, kon aanvankelijk tot midden juni. We verlengen de expo nu tot 6 september 2020. Tot eind juni is deze tentoonstelling te bezoeken in het weekend of op afspraak tijdens de week. Tijdens juli en augustus is de tentoonstelling elke dag, behalve maandag, toegankelijk.”

Emile Verhaeren Museum, E. Verhaerenstraat 71, 2890 Puurs-Sint-Amands, 052/33 08 05 en verhaerenmuseum@skynet.be.