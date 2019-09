Verhaerenmuseum focust op jeugdjaren van bekende dichter: “Tot in Moskou toe sprak Emile liefdevol over zijn geboortedorp”

Els Dalemans

04 september 2019

17u33 0 Puurs-Sint-Amands Met de nieuwe expo ‘Verhaeren en Sint-Amands’ focust het Emile Verhaerenmuseum op de bijzondere band tussen de dichter en zijn dorp. “Verhaeren had een grote Europese uitstraling, maar een al even grote liefde voor zijn geboortestreek. Overal waar hij kwam vertelde hij over Sint-Amands”, zegt conservator Rik Hemmerijckx.

“Emile Verhaeren werd geboren in 1855 en groeide op in dit kleine dorp aan de Schelde. In onze nieuwe tentoonstelling focussen we op de jeugdjaren van de schrijver in in Sint-Amands en zijn inspiratiebronnen uit onze streek. De liefde van Verhaeren voor Klein-Brabant was groot: hij woonde eerst in Brussel, later in Parijs maar droeg ook in die grote steden zijn liefde voor zijn geboortedorp uit. Zelfs tijdens een speech in het verre Moskou moest en zou Verhaeren Sint-Amands vermelden.”

Zwemmen in de Schelde

“In 1904 publiceerde Verhaeren ‘Les Tendresses premières’, een volledige bundel geïnspireerd door zijn jeugdjaren in Sint-Amands. Hij schrijft over hoe hij ravotte met de jongens uit het dorp, over zwemmen in de Schelde, over de mooiste uitzichten over het water... Wij stelden het verhaal van die jonge jaren weer samen: we vertellen over de familie van Verhaeren, zijn lagere school, zijn eerste -nooit gepubliceerde- pennenvruchten...”

“De expo toont de geboorte-akte van Verhaeren, brieven uit het familie-archief, foto’s uit zijn jeugdjaren, en dit telkens gecombineerd met gedichten over deze onderwerpen. Uit die documenten blijkt ook dat niet iedereen in het dorp even blij is met het werk van de dichter. Zo kreeg Verhaeren in 1883 een berispende brief van de onderpastoor van Sint-Amands, die hem schreef over zijn ‘ongelukkige gedichten die zijn respectabele ouders verdrietig maken’.”

Topstuk

“Het absolute topstuk van de expo is het unieke, door Léon Spilliaert met de hand geïllustreerde exemplaar van ‘Les Tendresses premières’. We combineren de documenten over en van Verhaeren met een reeks originele foto’s van het landelijke Sint-Amands uit 1899. Er is ondertussen al vééll veranderd, maar wie goed kijkt herkent hier en daar nog bestaande gebouwen.”

“Het kunstluik van de expo bevat meerdere prachtexemplaren: werken van Léon Spilliaert, Fernand Khnopff, Henri Permeke, Anto Carte, Henri Ramah, Alfred Ost, Tony Van Os en Romain Steppe. Zij schilderden de Scheldebocht van Sint-Amands, de figuren uit de poëzie van Verhaeren zoals de Veerman en de Molenaar... Tot slot lieten we de bundel ‘Les Tendresses premières’ van Verhaeren integraal in het Nederlands vertalen door Stefaan van den Bremt. Hij stelt ‘Prille liefdes’ voor tijdens de vernissage op zondag 8 september om 11 uur.”

De tentoonstelling ‘Verhaeren en Sint-Amands’ bezoeken kan van 8 september tot 1 december 2019, tijdens weekends en feestdagen van 11-18 uur of op reservatie. Emile Verhaerenmuseum, E. Verhaerenstr. 71, 2890 Puurs-Sint-Amands.