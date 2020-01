Verdachten van home-invasion bij hoogbejaarde man riskeren tot drie jaar effectief Tim Van der Zeypen

09 januari 2020

13u40 1 Puurs-Sint-Amands Twee mannen uit het Brusselse en een 37-jarige vrouw uit Puurs hebben zich vandaag moeten verantwoorden voor een home-invasion op een hoog bejaarde man. Het slachtoffer werd in de zetel geduwd en bedreigd met een ijzeren staaf. In hun vlucht en nadat het slachtoffer om hulp had geroepen, liepen ze nog een buurvrouw onderuit. Zij stelde zich vanochtend burgerlijke partij. Het bejaarde slachtoffer is inmiddels overleden.

De home-invasion in een woning langs de Palingstraat gebeurde in oktober 2017. Die bewuste dag verliet de hoogbejaarde man even zijn woning en toen hij terug thuis kwam, bleek zijn deur open te staan. Toen de man naar binnen wou gaan, zag hij plots een van de beklaagden zijn woning verlaten.

Binnen werd hij dan weer geconfronteerd met een tweede. Later zou blijken dat het om twee broers uit het Brusselse gaat. Zij werden diezelfde dag nog gearresteerd na een klopjacht die eindige na een crash met een politiecombi in Londerzeel. De twee werden opgepakt en werkten pas na hun arrestatie volledig mee aan het onderzoek.

Toevallige inbraak

De broers betwistten de feiten niet maar probeerden ze wel te nuanceren. Volgens hen ging het om een eerder toevallige inbraak. “Ze waren op weg naar hun zus in Willebroek maar reden verkeerd. Zo kwamen ze in Puurs terecht. De broer van mijn cliënt zag de oude man zijn woning verlaten en bedacht vervolgens het plan om te gaan kijken in de woning”, zei de advocate van Fouad Z.

Zijn broer Bilal woonde de zitting niet bij en liet verstek gaan. Tegen hen werd er een celstraf gevorderd van drie jaar effectief. “Dat hij betrokken is bij de inbraak wordt niet ontkent maar maak een duidelijk onderscheid tussen mijn cliënt en zijn broer”, zei zijn advocate. Zei vroeg enige mildheid.

Poetsvrouw

De 37-jarige vrouw die zich moest verantwoorden, riskeert achttien maanden met uitstel. De vrouw was de poetsvrouw van het bejaarde slachtoffer. Zij zou volgens het parket de tip hebben gegeven en werd dus als mededader beschouwd.

“Waarom zou zij dat doen”, vroeg haar advocate zich af. “Ze heeft geen enkel motief om dit doen, hij ondersteunde haar financieel en kwam goed overeen met hem. Mijn cliënte stond zelfs mee in het testament van de man.” De advocate van de 37-jarige benadrukte ook nog dat de vrouw op het moment van de feiten op zwangerschapsverlof was. Er werd de vrijspraak gevraagd.

De vrouw die op hun vluchtweg werd omver gelopen stelde zich tot slot burgerlijke partij. Er werd een schadevergoeding gevraagd van zo’n 13.000 euro. Een vonnis in de zaak volgt op 6 februari.