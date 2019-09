Veertiger verdacht van twee woninginbraken TVDZM

05 september 2019

14u14 4 Puurs-Sint-Amands De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 41-jarige man uit Willebroek in verdenking gesteld voor twee inbraken in dezelfde woning langs de Moorstraat in Breendonk (Puurs-Sint-Amands). Het was de kleinzoon van de bewoners die de inbraken had vastgesteld.

“Hij had voorwerpen aangetroffen in de haag voor de woning van zijn grootouders”, luidt het bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “De grootouders zijn momenteel afwezig.” Na het opmerken van die voorwerpen, lichtte hij de lokale politiezone Klein-Brabant in. Toen die woensdagavond omstreeks 19.00 uur een politiepatrouille ter plaatse stuurde, werd er een verdachte persoon aangetroffen. “Het ging om de 41-jarige. Hij werd meteen gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor”, aldus het parket. “Tijdens de verhoren gaf hij twee inbraken toe. Zo bleek hij eind augustus ook al te hebben ingebroken in dezelfde woning.” Na zijn verhoor bij de onderzoeksrechter werd de man aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de man langer in de gevangenis blijft of niet.