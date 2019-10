Vechtpartij mondt uit in steekpartij: “Eén zwaargewond slachtoffer, drie jongeren gearresteerd” TVDZM

22 oktober 2019

16u51 0 Puurs-Sint-Amands De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een achttienjarige uit Boom aangehouden en opgesloten in de cel na een vechtpartij afgelopen weekend. Zaterdagavond vond er een incident plaats aan het station van Puurs. Daarbij werd uitgehaald met een mes. Een man raakte daarbij ernstig gewond.

Volgens de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket hadden twee groepen, na een eerder dispuut op een school in Boom, telefonisch afgesproken met elkaar aan het station van Puurs. Toen het tot een confrontatie kwam tussen de twee groepen, haalde een van de minderjarige betrokkenen uit met een mes. “Twee personen van de andere partij werden daarbij geraakt”, meldt het parket in een persbericht. “Een slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.”

Naar verluidt zou het om een meerderjarige man gaan. Zijn toestand is intussen stabiel. In het onderzoek dat werd opgestart, kwamen drie jongeren uit Boom in beeld. Het ging om twee minderjarigen en een achttienjarige. Ze werden opgepakt door de politiezone van Klein-Brabant en verhoord. “De twee minderjarigen werden voorgeleid bij de jeugdrechter. Een ervan werd geplaatst in de jeugdinstelling”, besluit het parket. “De meerderjarige verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden.” Het onderzoek wordt intussen verder gezet.