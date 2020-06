Uitbaters wellness misnoegd na nieuw uitstel: “Vertel, waarom mag deze luxewellness niet open?” Marc Coppens

04 juni 2020

10u23 0 Puurs-Sint-Amands Zowat alle sectoren hebben perspectief gekregen van de Veiligheidsraad maar wellnesscentra blijven vooralsnog in het verdomhoekje. En dat blijkt een bittere pil om te slikken. Nico Robbrecht (56) denkt er ernstig over na om een advocaat in de arm te nemen, want ook nu heeft hij geen perspectief om Topwellness in Puurs opnieuw te openen.



“Ik ben zwaar teleurgesteld”, zegt hij. “Wij baten een zaak uit in de hogere prijsklasse en lopen elke dag gemiddeld 1.500 euro mis. Het verlies wordt steeds groter, want de pompen van de wellness blijven draaien en dat kost geld. Dit kunnen we niet lang meer volhouden: wij hebben 800.000 euro geïnvesteerd. Die 160 euro per dag als steun, dat is eigenlijk een lachertje. Bovendien krijgen we dat bedrag ook niet meer sinds mijn vrouw haar kapsalon opnieuw heeft geopend. Maar dat salon is slechts goed voor 5% van de totale omzet.”

“Ons publiek bestaat uit koppels die een wellnessarrangement boeken; mensen uit dezelfde bubbel. We hebben een binnen- en buitenjacuzzi, een sauna en een hamam, een buitenzwembad met overloop en infraroodcabines. Alles is hier altijd spic en span, want ik ben echt wel een pietje precies op het vlak van hygiëne. Dit is een privé wellness, geen publieke ruimte waar mensen elkaar voortdurend kruisen. Bovendien hebben we een aparte in - en uitgang. Waarom moeten wij dicht blijven?”