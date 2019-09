Twintigjarige vlucht van politie tijdens alcoholcontrole: “In haar auto werd drugs aangetroffen” TVDZM

30 september 2019

14u25 0 Puurs-Sint-Amands De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een twintigjarige vrouw een enkelband gegeven. De jonge vrouw sloeg afgelopen weekend op de vlucht van een politiecontrole. “In haar wagen werd na een achtervolging een hoeveelheid drugs aangetroffen”, klinkt het bij het parket.

De jonge vrouw uit Puurs-Sint-Amands werd opgemerkt op de Sint-Amandsesteenweg in Bornem. Toen de agenten haar wilden controleren, sloeg ze op de vlucht. Dit gebeurde met een hoge snelheid. De agenten gingen in de achtervolging en konden haar enkele straten verder tegenhouden. Toen er in haar wagen drugs werd aangetroffen, werd de vrouw meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor.

Enkelband

Later werd ze ook voor de onderzoeksrechter geleid. Die besloot na zijn verhoor om de jonge vrouw in verdenking te stellen. Ze werd niet overgebracht naar de gevangenis maar kreeg wel een enkelband. Het onderzoek wordt intussen verder gezet door de recherche van de lokale politie van Klein-Brabant.

Afgelopen weekend werden er bij drugs- en alcoholcontroles langs de Schaafstraat, de Kerkstraat en de Guido Gezellelaan in Puurs-Sint-Amnds en langs de Sint-Amandsesteenweg in Bornem in totaal 51 personen aan de kant gezet. “Drie personen waren onder invloed van alcohol. Een van hen verloor zijn rijbewijs voor vijftien dagen”, klinkt het bij de politiezone. “Twee andere chauffeurs moesten hun rijbewijs eveneens inleveren voor vijftien dagen. Zij waren onder invloed van drugs.”