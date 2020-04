Twintiger spuwt naar politieagenten: “Eerst nog weggevlucht van controle” Antoon Verbeeck

12 april 2020

11u06 81 Puurs-Sint-Amands In Puurs-Sint-Amands is een 28-jarige man opgepakt die tijdens een controle naar politieagenten spuwde. De man, zonder gekend adres, werd door politiezone Klein-Brabant tegengehouden in de nacht van vrijdag op zaterdag, waarop hij probeerde weg te vluchten.

“De politie kon de man wat later toch inrekenen, maar deze liet dat niet zomaar gebeuren en spuwde tijdens de arrestatie verschillende keren bewust naar de agenten. De verdachte is zaterdag voor de onderzoeksrechter verschenen, die hem liet aanhouden”, deelt het Antwerpse parket mee. Politie en gerecht treden streng op tegen mensen die tijdens de coronacrisis bewust hoesten, niezen of spuwen naar politiemensen of andere burgers. Zo mocht dit weekend ook in het Antwerpse Hoogstraten een 61-jarige dame uit Nederland, die verklaarde dat ze besmet was met het virus, een nacht in de cel doorbrengen nadat ze spuwde naar agenten. Zij werd onder strenge voorwaarden vrijgelaten.