Tweede militaria-beurs in Fort Liezele Els Dalemans

02 juli 2019

12u55 0 Puurs-Sint-Amands Nu zondag 7 juli vindt in Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands de tweede editie plaats van de militaria-beurs. “We verwachten verschillende standhouders en hielden ook grote kuis in onze eigen stock”, zegt Yente Belis van het evenemententeam van Fort Liezele.

“Tijdens een militaria-beurs wordt vooral militair materiaal met een link naar de Eerste of Tweede Wereldoorlog te koop aangeboden. Denk aan oude uniformen, helmen, landkaarten, medailles, vlaggen, posters, dagboeken en meer. Ook wij deden zelf grote kuis in onze stock, en zullen een aantal zaken te koop aanbieden die voor het museum van Fort Liezele niet meteen een meerwaarde zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Britse of Franse uniformen, bij ons ligt de focus immers meer op het Belgische verhaal”, zegt Belis.

“Ook de standhouders brengen vaak mooie stukken mee, je kan er soms echte schatten vinden. Maar deze militaria-beurs is zeker niet alleen interessant voor de echte verzamelaars. Ook het grote publiek is meer dan welkom. We vragen maar één euro inkom om het evenement zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dan zit er ook nog meer geld in de portefeuille om in het Fortcafé achter te laten (lacht).”

Militaria-beurs, op zondag 7 juli van 7 tot 14 uur in Fort Liezele aan de Fortbaan in Puurs-Sint-Amands.