Twee fietsers niet in orde met fietsverlichting TVDZM

28 november 2019

08u10 0

De politiezone van Klein-Brabant heeft op de Eikevlietbaan in Puurs-Sint-Amands een controle-actie gehouden. Fietsers werden er gecontroleerd op het gebruik van hun fietsverlichting. “Twee minderjarigen, jonger dan zestien jaar oud, bleken niet in orde te zijn”, meldt de lokale politiezone. “Zij kregen een waarschuwing meen naar huis.” De politie van Klein-Brabant kondigt ook meteen aan dat ze dergelijke acties in de toekomst zullen herhalen.