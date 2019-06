Twaalf uur lang karten tijdens 12h race Tim Van der Zeypen

23 juni 2019

12u00 0 Puurs-Sint-Amands Een twintigtal raceteams hebben het zaterdag tegen elkaar opgenomen op de racebaan van Inkart Puurs. Twaalf uur lang raceten de teams tegen elkaar. De winnaars namen naast een leuke prijzenpot ook de eer van beste kartteam mee naar huis.

Zo’n 25 jaar geleden werd Inkart Puurs opgericht door Mike Van Hooydonk. Sindsdien organiseert het elk jaar ‘The Inkart 12 Hours’. “De race is gebaseerd op gelijkaardige races in de Formule 1. Alleen is het hier met karts”, vertelt eventmanager Yoerick Reyniers. “Wie na twaalf uur het meest aantal rondje heeft gereden, wint.” Dit jaar namen er twintigtal teams deel. Sommige teams bestaan uit zes, negen of tien teamleden die elkaar afwisselen. De teams zijn gemengd. “Man of vrouw, we maken geen verschil”, luidt het nog.

Eer

De race startte zaterdagvoormiddag om 11.00 uur en eindigde ’s avonds om 23.00 uur. De deelnemende teams raceten in een algemeen klassement maar nadien werd dat klassement ingedeeld in twee verschillende klassementen. Een voor professionele teams en een voor teams die deelnamen voor het plezier. Dit jaar reed DWT Racintg Team het meest aantal rondjes. Het winnende team kreeg niet enkel een mooie prijzen en beker mee naar huis maar ook de eer om zich een jaar lang kampioen te mogen noemen. “We merken dat dit erg hard leeft onder de racers.”

Amuseren

“Het is best vermoeiend maar wel fantastisch om te kunnen doen”, vertelt een deelnemer. Dit jaar ging de race al voor de 25ste keer door. Naast de race was er ook nog heel wat randanimatie. Zo werd ook een barbecue georganiseerd. “De bedoeling is vooral dat de deel zich wat kunnen amuseren”, aldus Reyniers. Oprichter Mike Van Hooydonk vult aan: “Dit is ook een beetje de start van ons zomerseizoen en een ideale gelegenheid om het kilometerparcours uit te testen.”

Wie binnenkort ook wil gaan karten kan zijn raceskills gaan uittesten tussen woensdag en zondag. Ook kinderen ouder dan zes jaar en en groter dan 1 meter 20 mogen mee komen karten. “Dat is heel leuk om te zien. En het zijn ook meteen onze beste studenten (lacht)”, besluit Van Hooydonk. Meer informatie over de prijzen en openingsuren bij Inkart is terug te vinden op https://inkart.be.