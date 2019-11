Trucker gewond na ongeval met andere vrachtwagen TVDZM

28 november 2019

Een trucker is donderdagnamiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de rijksweg N16. Hij werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met Kleine Amer. De trucker reed met zijn vrachtwagen in op een ander vrachtwagen die voor de rode verkeerslichten stond te wachten. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder in de richting van Willebroek. De vrachtwagens moesten worden getakeld. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt verder onderzocht door politie van Klein-Brabant.