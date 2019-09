Trio schuldig aan reeks diefstallen TVDZM

04 september 2019

17u30 0 Puurs-Sint-Amands De rechter in Mechelen heeft drie jongeren schuldig bevonden voor het plegen van een reeks fietsdiefstallen. Ze kregen celstraffen tussen zes en twaalf maanden.

Twee van de drie werden op heterdaad betrapt. Ze werden in juni 2018 opgemerkt in de buurt van het station van Puurs (Puurs-Sint-Amands). In de koffer van hun wagen werden twee elektrische fietsen aangetroffen. Die bleken gestolen te zijn. De nummerplaat en de wagen werd volgens de politie wel vaker opgemerkt in de buurt van het station. Opmerkelijk was dat er telkens dan fietsen werden gestolen. Op diezelfde camerabeelden merkte de politie nog een derde verdachte op. Het ging over de broer van één van de op heterdaad betrapte verdachten. Beide broers kregen een celstraf van respectievelijk tien en twaalf maanden effectief. De derde kompaan kreeg zes maanden cel. Hij ontkende de diefstal. “Ik moest enkel mee rijden om fietsen in te laden in een wagen. Ik wist niet dat ze waren gestolen”, klonk het bij de man. Of de drie beroep zullen aantekenen, is nog niet bekend.