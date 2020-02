Treinstation krijgt extra fietsenstallingen Els Dalemans

06 februari 2020

18u08 0 Puurs-Sint-Amands De fietsenstallingen aan het treinstation in Puurs (Puurs-Sint-Amands) worden uitgebreid. “Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel gaat aan de linkerkant van het stationsgebouw op korte termijn extra rekken plaatsen”, zegt mobiliteitsschepen Alex Goethals (CD&V).

Bij het gebrek aan voldoende fietsenstallingen aan het Puurse station, laten fietsers hun tweewielers nu overal in de buurt achter. Ze worden er vastgemaakt aan paaltjes of verkeersborden, of zelfs tegen de hagen van buurtbewoners gegooid. In het najaar van 2019 kaartten Vlaams Belang en N-VA het probleem al aan in de gemeenteraad: “Het geheel toont niet alleen slordig, het komt ook de veiligheid in de drukke stationsbuurt niet ten goede.” Die melding bleef zonder resultaat, op een nieuwe vraag van Peter Lemmens (Vlaams Belang) kon Goethals wél positief antwoorden.

“We zaten onlangs samen met Infrabel om dit probleem te bespreken, en er werd ons op heel korte termijn een oplossing beloofd. Men wil het hekwerk aan de linkerkant van het stationsgebouw verwijderen, om daar extra ruimte te creëren voor bijkomende fietsenrekken. Deze moeten niet aangekocht worden want kunnen van elders naar Puurs verplaatst worden. Een exacte timing kregen we nog niet, maar we houden de druk hoog. Op lange termijn is het onze bedoeling om van het treinstation een ‘mobipunt’ te maken, en daar horen sowieso extra fietsenstallingen bij.”