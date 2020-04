Transportbedrijf treft illegalen aan in zeecontainer: “Ze hebben geluk gehad want we wilden de container net behandelen met giftige gassen” Tim Van Der Zeypen

17 april 2020

17u30 0 Puurs-Sint-Amands Bij Transport Robbyns op het Schoonmansveld in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) zijn vrijdagvoormiddag vijf illegalen aangetroffen. De vijf zaten in een zeecontainer die onderweg was naar de haven van Antwerpen. Na identificatie en verhoor mochten ze opnieuw beschikken. “Die richtlijn werd opgelegd door de dienst Vreemdelingenzaken”, aldus de politie.

Het transportbedrijf uit Ruisbroek merkte de vijf mannen omstreeks 12 uur vrijdagmiddag op. “We wilden er net enkele giften gassen inspuiten om de insecten in de container te doden maar stelden vast dat de zegel van de container was verbroken”, vertelt Kurt Robbyns van het transportbedrijf.

Naar verluidt werd er ook lawaai gehoord binnen in de container. Hierop werd de lokale politie van Klein-Brabant erbij gehaald. Zij kwamen ter plaatse en bevestigde het vermoeden van het transportbedrijf.

Giftige gassen

De vijf mannen hadden volgens Robbyns in ieder geval vel geluk. “Hadden wij de procedure niet gevolgd of niet opgemerkt dat de zegel was verbroken, hadden we een heel ander verhaal gehad. Dat gas is geurloos en doodt alles in de container binnen de halve minuut. De vijf hadden dit dus niet overleefd.”

De politie van Klein-Brabant startte inmiddels een onderzoek op. Vanwaar de vijf afkomstig zijn, is nog niet geweten. Volgens het transportbedrijf kwam de vrachtwagen met zeecontainer vanuit Duitsland en werd even gepauzeerd op een parking in België. Hier moeten de vijf hun kans hebben gegrepen en zijn ze allicht in de container gekropen.

Opnieuw beschikken

Nog volgens de zaakvoerder van het transportbedrijf, waren de illegalen erg goed voorbereid. “Ze hadden onder meer een nog werkende iPhone en zelfs een krat bier in de container zitten”, verduidelijkt Robbyns. De ter plaatse gekomen politie-inspecteurs namen een verhoor af van de aangetroffen personen. Alle vijf zouden naar eigen zeggen hebben verklaard minderjarige te zijn. Na hun verhoor mochten ze alle vijf opnieuw beschikken. “Ongelofelijk”, vindt Robbyns. “Blijkbaar kon men hen niet opvangen. Ik verwijt de politie voor alle duidelijkheid niets maar de politiek wel. Wat als ze dit weekend terugkomen en in een container kruipen waar wel al gas inzit?”

Coronarichtlijnen

Bij de politie van Klein-Brabant laten ze weten dat ze de algemene richtlijnen van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel correct hebben gevolgd. “We hebben hen verhoord, een identiteit opgenomen en foto’s getrokken”, zegt korpschef Jan Van de Vreken.

Door de huidige coronacrisis en de opgelegde maatregelen van de federale overheid moet DVZ zijn prioriteiten stellen. “De capaciteit in onze gesloten instellingen gehalveerd en kunnen wij ook niet repatriëren”, luidt het bij Geert De Vulder van de Dienst Vreemdelingenzaken. “We moeten daarom prioriteiten stellen waardoor enkel illegalen bij ernstige feiten kunnen worden opgesloten.”