Tot 25.000 euro aan subsidies voor handelaars in Puurs-centrum Els Dalemans

10 september 2019

17u41 0 Puurs-Sint-Amands Met vijf nieuwe subsidies wil de gemeente Puurs-Sint-Amands de handelaars in het kernwinkelgebied extra ondersteunen. “Wie een nieuwe zaak start of een bestaande winkel vernieuwt, kan tot 25.000 euro aan steun krijgen”, zegt schepen voor Lokale Economie Hilde Van der Poorten (CD&V).

“Handelaars staan overal onder druk, ook in onze gemeente telt het kernwinkelgebied -met zo’n zeventig zaken- enkele leegstaande panden. Wij willen onze handelaars daarom op alle mogelijke manieren steunen, zowel de nieuwkomers als de gevestigde waarden. Samen met onze handelaars bekeken we de mogelijkheden, en zo kwam deze nieuwe reeks subsidies tot stand”, zegt Van der Poorten.

“Handelaars kunnen een subsidiedossier samenstellen voor aanpassingswerken aan hun zaak, gevelrenovatie, overname en herlocalisatie. Die laatste subsidie is bedoeld voor handelaars uit onze gemeente die met hun bestaande winkel verhuizen naar het kernwinkelgebied. Nieuwe handelaars die in datzelfde gebied een pand gaan huren, komen in aanmerking om een jaar lang een maandelijkse bijdrage te ontvangen. Zo vangen we voor hen de financiële druk van de eerste, zware maanden op.”

Dorpshart krijgt meer

“De subsidies kunnen, afhankelijk van onder andere de ligging van de handelszaak, oplopen tot wel 25.000 euro. Wie op het Dorpshart aan de slag gaat, krijgt bijvoorbeeld meer. Let wel: men kan maar één type subsidie aanvragen, en moet daarna vijf jaar wachten om weer in aanmerking te komen. De zaak moet ook open blijven tot minimum 5 jaar na toekenning van de subsidie.”

Ook voor deelgemeente Sint-Amands werd eerder al een kernwinkelgebied afgebakend, maar daar is dit subsidiereglement niet van toepassing. “Die afbakening was nodig om kans te maken op Vlaamse subsidies. Maar na de vernieuwing van de Kaai en omgeving zullen we zeker bekijken wat in Sint-Amands mogelijk is. Onze focus ligt nu eerst op Puurs-centrum.”

Uitstralingsbijdrage

Op de vraag van N-VA om de uitstralingsbijdrage af te schaffen, ging het CD&V-bestuur niet in. “Deze extra belasting van maar liefst 125 euro voor de middenstanders, in uitgerekend het gebied waar men handel wil stimuleren, is contradictorisch. Daarnaast zijn de belastingen in onze gemeente al torenhoog”, zegt Jan Van Camp (N-VA). “Deze bijdrage heeft niets te maken met het subsidiereglement. De handelaars zien deze bijdrage als een meerwaarde: de gemeente verdubbelt het bedrag en met dat geld worden alle evenementen, sfeermakers, eindejaarsacties en meer betaald”, aldus Van der Poorten.