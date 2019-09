Top van de Belgische glaskunst stelt tentoon in CC Binder Els Dalemans

17 september 2019

17u49 0 Puurs-Sint-Amands Cultuurcentrum Binder in Puurs-Sint-Amands pakt uit met een tentoonstelling van formaat: ‘Belgisch hedendaags glas’. “Glasspecialiste Sue Schiepers stelde als curator een bijzondere expo samen, en brengt de top van de Belgische glaskunst samen onder één dak”, zegt Liesbeth De Keersmaecker van de dienst Beleven.

“We kennen glas vooral van gebruiksvoorwerpen als vazen om bloemen in te zetten of glazen om uit te drinken. Er worden echter ook prachtige kunstwerken mee gemaakt, en dan heb ik het niet over de klassieke glas-in-loodramen. Dat bewijzen deelnemende topkunstenaars Warner Berckmans, Ilse Van Roy, Jeroen Maes en Alexander Ketele.”

“Curator van deze expo is glasspecialiste Sue Schiepers. Zij is kunsthistorica en heeft haar eigen kunstgalerie gespecialiseerd in hedendaags glas in Hasselt. Bovendien is ze bestuurder bij de Vereniging van Modern Glas en werkt ze ook als onafhankelijke curator. Schiepers kent het wereldje door en door, en kon zo het summum van de Belgische glaskunst verzamelen in Binder.”

Vier verschillende glasdisciplines

“Schiepers koos heel bewust voor vier verschillende glasdisciplines. Warner Berckmans gebruikt bijna overwegend blauw vlakglas, Jeroen Maes is een glasblazer, Alexander Ketele is oorspronkelijk een beeldhouwer die glas combineert met metaal en Ilse Van Roy combineert glas met allerlei andere materialen. Het is heel boeiend om die verschillende disciplines en technieken gecombineerd te zien.”

“De tentoonstelling ‘Belgisch hedendaags glas’ is gratis te bezoeken. Ons doel is immers om kunst zo toegankelijk mogelijk te maken, door zo veel mogelijk drempels weg te halen. Daarom bieden we scholen en verenigingen ook graag een gratis rondleiding aan”, besluit De Keersmaecker.

De expo ‘Belgisch hedendaags glas’ loopt van vrijdag 20 september tot en met zondag 5 januari, telkens van 10 tot 22 uur in cc Binder, Forum 9 in Puurs-Sint-Amands.