Terreinwagen botst tegen sportwagen en gaat over de kop: Twee gewonden TVDZM

23 juni 2019

15u00 0 Puurs-Sint-Amands Bij een verkeersongeval op de zijrijbaan van de N16 in Puurs-Sint-Amands zijn zaterdag twee gewonden gevallen. Bij het ongeval was naast een terreinwagen ook nog een sportwagen betrokken. De bestuurder van sportwagen moest uit het voertuig worden bevrijd door de brandweer.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 19.00 uur. Naar verluidt botste de terreinwagen met de sportwagen kort nadat de terreinwagen twee andere voertuigen op de N16 had ingehaald. De sportwagen, een Renault Alpine, werd aangereden net toen die de afrit aan de huisartsenwachtpost wou nemen. De terreinwagen ging na de aanrijding over de kop. De chauffeur kon er op eigen houtje uit geraken. Hij raakte niet gewond. In de sportwagen zaten twee personen. De passagier zat niet gekneld, de bestuurder wel. Hij werd door de brandweer bevrijd. Zowel de bestuurder als de passagier werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De ravage na het ongeval was groot. De auto’s moesten alle twee worden getakeld.

De rijbaan werd tijdens de interventie van de hulpdiensten ruim een uur afgesloten voor het verkeer.