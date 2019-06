Syrische chef-kok Ahmed zet mee schouders onder benefiet voor vluchtelingen: “Nu is het mijn beurt om anderen te helpen”

Els Dalemans

20 juni 2019

19u18 0 Puurs-Sint-Amands In 2015 moest de Syrische chef-kok Ahmed Yassim vluchten voor de oorlog in zijn land. Hij kwam in Puurs-Sint-Amands terecht, waar hij ondertussen weer herenigd is met zijn gezin. Nu zondag 23 juni organiseert Ahmed samen met Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek een ‘Syrische barbecue’ om geld in te zamelen voor andere vluchtelingen. “Nu is het mijn beurt om anderen te helpen.”

Het Radisson Hotel, Holiday Inn... het waren grote namen waar Yassim jarenlang aan het hoofd van de keukenploeg stond, in Syrië en andere Arabische landen. “Zo’n vijf jaar geleden werd het ons te gevaarlijk, we waren constant bang dat er ons of de kinderen iets zou overkomen. Eén keer sloeg een bom in op 50 meter van ons huis, de kleintjes hebben dat moeten meemaken en de ravage achteraf gezien. De maat was vol, en we besloten te vluchten.”

Ahmed kwam in het LOI of ‘Lokaal Opvanginitiatief’ van Puurs-Sint-Amands terecht. Zo ontmoette hij ook de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek. “Wij zorgen voor een aanvulling op de professionele begeleiding vanuit de LOI’s en helpen vluchtelingen bij allerlei praktische zaken. Dat kan gaan van het helpen bij administratie over het regelen van een verhuiswagen en samen het nodige meubilair zoeken tot huiswerkbegeleiding voor de kinderen”, zegt Joos Wauters. “Maar hiervoor hebben we ook een budget nodig. Soms heeft iemand immers materiaal nodig voor een opleiding, is het doktersbezoek of de bijhorende medicatie te duur, we helpen ook graag financieel een handje wanneer de kinderen naar een jeugdbeweging willen gaan enzovoort. Alles samen steunen we op die manier een 50-tal mensen.”

Weer aan de slag als chef-kok

Ahmed Yassim ging na zes maanden in het LOI in deelgemeente Ruisbroek wonen. “Ik huur hier een huis voor mezelf, mijn vrouw en onze vijf kinderen. Zij gaan naar de dorpsschool en doen het goed. De angst die ze hadden in Syrië, heeft plaats gemaakt voor leren en spelen. Onze hoofden en harten hebben eindelijk weer rust gevonden. Onze meisjes willen graag dokter worden om later in Syrië anderen te gaan helpen, mijn zoontje wordt politieagent. Je ziet: kinderdromen zijn universeel.”

Ook Ahmed zelf heeft nog heel wat dromen: “Ik wil ook hier in België weer aan de slag als chef-kok. Daarom volgde ik een opleiding bij VDAB en bij horecaschool Piva. Ik heb ondertussen mijn diploma op zak, en kan op 1 juni aan de slag in Bornem. Ik heb ondertussen zo goed als alle Belgische gerechten onder de knie: een koninginnenhapje, stoofvlees met frietjes, asperges, broccolisoep... Ik leerde ook de verschillende biertypes en -soorten kennen: ik moest toch weten wat er best in mijn stoofvlees past”, grapt Yassim.

Syrische barbecue

“Mijn ultieme droom is ooit te kunnen koken voor koning Filip, omdat hij symbool staat voor het land dat mij zo gastvrij heeft ontvangen. Vanaf het moment dat ik voet zette op Belgische bodem, kreeg ik steeds dezelfde vraag: wat heb je nodig, hoe kunnen we je helpen? Alleen zo kreeg ik de kans om, stap voor stap, weer aan te sterken en mijn weg te zoeken. We hebben nu deze nieuwe thuis, in een rustig dorp met geweldige buren, en zijn veilig en vrij. Het is tijd om anderen te helpen.”

“Ik werkte anderhalf jaar lang in de keuken van Flegado, de voorziening voor volwassenen met een beperking in Ruisbroek. Daar organiseren we nu zondag 23 juni een Syrische Barbecue, met soep, vlees, vegetarische schotels, typische desserten... Al zo’n 230 mensen schreven zich in, we hebben nog enkele plaatsen vrij voor de last-minute beslissers. Ik weet nu al dat ik ga genieten van de drukte in de keuken en de zaal, en hoop dat de bezoekers zullen genieten van onze gerechten.”

De Syrische barbecue van Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek vindt plaats in Flegado, Achterhoefweg 37 in Ruisbroek op zondag 23 juni van 11.30 tot 15 uur. Meer info: joos.wauters@hotmail.com.