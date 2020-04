Studio 100 wil in Puurs-Sint-Amands blijven: gemeente maakt nieuw RUP voor Pop Up Theater Els Dalemans

10 april 2020

14u37 1 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat een nieuw RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) maken voor het perceel van het Pop Up Theater in het Schoonmansveld. “Studio 100 wil dit theater permanent vestigen in onze gemeente, en daar zijn wij enorm blij mee. Daarom willen we het gebied snel de juiste bestemming geven”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

“Studio 100 ging ongeveer anderhalf jaar geleden van start met de eerste voorstellingen van 40-45 in een tijdelijke constructie in het Schoonmansveld. Na anderhalf jaar kunnen we de komst van dit bedrijf naar onze gemeente alleen maar positief evalueren. Het Pop-Up Theater is een grote meerwaarde voor onze horeca, en ook op vlak van mobiliteit zijn er geen klachten. Het lukt telkens weer perfect om 1.600 bezoekers per voorstelling te ontvangen zonder overlast voor de omgeving.”

Industriezone

“Het bedrijf vraagt nu om dit theater een duurzaam karakter te geven. Nu moet Studio 100 immers telkens tijdelijke vergunningen aanvragen, de huidige is nog geldig tot eind 2023. Om het mogelijk te maken dit Pop Up Theater definitief in Puurs-Sint-Amands te vestigen, moeten we een nieuw RUP opmaken voor het perceel van de hal en de parkeergelegenheid rondom. Het gebied is nu immers ingekleurd als industriezone, de nieuwe bestemming wordt recreatie of gemeenschapsvoorzieningen.”

Nabestemming

De oppositiepartijen steunen het voorstel, al vraagt Heiko Van Muylder van KR8! zich wel af wat dit op lange termijn betekent. “We vinden dit fantastisch nieuws voor onze gemeente, maar Studio 100 gaat hier toch niet eeuwig aanwezig blijven? Wat met deze zone op lange termijn?” Die opmerking wordt volgens Van den Heuvel zeker meegenomen in het RUP: “We hopen natuurlijk op een zeker engagement van Studio 100 te mogen rekenen in dit dossier, maar we moeten inderdaad ook een ‘nabestemming’ bekijken en mogelijk maken.”