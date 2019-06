Sterrenschef schenkt 11.000 euro van aspergediner aan Kinderkankerfonds Els Dalemans

24 juni 2019

18u25 0 Puurs-Sint-Amands Maar liefst 11.000 euro, dat bedrag schenken sterrenchef Ferdy Debecker van restaurant Eyckerhof en de gemeente Puurs-Sint-Amands aan het Kinderkankerfonds. De cheque is het resultaat van het unieke aspergediner van Debecker, begin mei in cultuurcentrum Binder.

“We vroegen Ferdy eerder dit jaar om peter te worden van ons Aspergefestival, en hij ging daar erg ver in. Begin mei sloot hij de deuren van zijn sterrenrestaurant om samen met zijn equipe een pop-up-aspergerestaurant te openen voor maar liefst 180 personen”, zegt schepen Hilde Van der Poorten (CD&V).

“Ferdy koos ook zelf voor dit goede doel, omdat zijn dochter in het verleden vocht tegen kanker. We hebben trouwens afgesproken dat we dit aspergediner in mei 2020 terug samen organiseren, en misschien maken we er dan zelfs een tweedaagse van. De tafels waren bij deze eerste editie immers meteen volzet, en we kunnen niet nog meer mensen ontvangen in CC Binder.”

De gouden asperge

De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat voor het Aspergefestival van 2020 ook op zoek naar kandidaten voor ‘gouden asperge’. “We hebben nu al onze jaarlijkse ‘Ridder van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperge’, dat is meestal een BV uit de streek die als ambassadeur onze ‘edele dame onder de groenten’ in de kijker zet.”

“Met de ‘gouden asperge’ gaan we voor een tweejaarlijkse erkenning voor wie ons witte goud promoot. Dat kan een kok zijn, een teler, iemand die er professioneel, creatief, kunstig of geschiedkundig mee bezig is... Onze Puurse juwelenontwerpster Lutgart Weymiens ontwierp een gouden asperge, we gaan nu op zoek naar kandidaten. Iedereen kan namen doorgeven via cultuur@puursam.be voor 31 december 2019.”