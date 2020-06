Sportpark De Schans wordt thuis van nieuwe jeugdacademie ‘Balvast’: “Jeugdspelers krijgen les op maat volgens leeftijd en niveau” Els Dalemans

26 juni 2020

19u58 0 Puurs-Sint-Amands Balvast, zo heet de nieuwe jeugdacademie op sportpark De Schans, onder de vleugels van voetbalploeg Kalfort Puursica. “Bij klassieke trainingen ligt de focus op het samenspel en de match. Bij Balvast geven we les op maat, volgens de leeftijd en het niveau van elke speler”, zegt voorzitter Tom Lemmens.

De werken aan sportpark De Schans zitten in de laatste rechte lijn, ook de nieuwe kunstgrasvelden liggen al te blinken in de zon. “Enkel de cafetaria moet nog worden afgewerkt, wij hopen dat ook dit lukt tegen het nieuwe voetbalseizoen. Dan starten we immers ook met onze nieuwe jeugdacademie Balvast, waar àlle jeugdspelers uit de regio welkom zijn. Balvast zit onder de vleugels van Kalfort Puursica, maar werkt op zelfstandige basis. Je hoeft dus niet aangesloten te zijn bij onze club om bij Balvast te komen oefenen”, zegt Lemmens.

Balbeheersing

“De opleiding bij Balvast verschilt immers ook van de klassieke trainingen. Clubs werken heel wedstrijdgericht, er wordt ook steeds in grote groepen geoefend. Bij Balvast focussen we op individuele spelers: er wordt geoefend op balbeheersing, coördinatie, het juist gebruik maken van linker- en rechtervoet, snelheid maken, …. We werken in kleinere groepen en focussen op de werkpunten van elke individuele jeugdspeler.”

Speelkansen

“Met Balvast zetten we bij Kalfort Puursica volop in op onze jongeren. Daarom hebben we ook overeenkomsten met andere clubs, door spelers uit te wisselen willen we iedereen zo veel mogelijk speelkansen geven. Als we talent uit de regio ook in onze clubs kunnen houden, worden het meteen nóg leukere wedstrijden voor de toeschouwers. Wie Balvast wil komen uitproberen, kan terecht op één van onze testdagen.”

Alle info: www.balvast.be