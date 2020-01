Sporthal wordt kleuterparadijs Els Dalemans

16 januari 2020

17u29 0 Puurs-Sint-Amands De sporthal van Sint-Amands wordt op zondag 19 januari omgebouwd tot een heus ‘kleuterparadijs’.

Alle kinderen geboren van 2013 tot 2018 zijn er welkom om zich uit te leven op de opblaasbare klauterbanen, springkastelen, hindernissenparcours en meer. Wie het liever rustig aan doet, kan terecht in het puzzel- en blokkenhoekje. Er is geen begeleiding voorzien in het kleuterparadijs, de ouders passen er zelf op de kleintjes. Deelnemertjes dragen best lichte sportkledij en sportschoenen, die tijdens het spelen en klauteren gemakkelijk aan en uit kunnen.

Het kleuterparadijs wordt georganiseerd door de dienst Beleven van de gemeente Puurs-Sint-Amands en de Gezinsbond van Sint-Amands en Lippelo. De activiteit vindt plaats op zondag 19 januari 2020 van 14 tot tot 17.30 uur in de sporthal van Sint-Amands in de Sportlaan. Aan de inkom betaal je 6 euro per kind, leden van de gezinsbond krijgen 2 euro korting op deze prijs.