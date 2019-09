Spaans hotel gijzelt gasten in badpak in foyer: “Alle kaarten geblokkeerd tot we 1.038 euro betalen” Wannes Vansina

23 september 2019

19u40 8 Puurs-Sint-Amands Twee koppels uit Klein-Brabant zullen hun Neckermann-reis naar het Spaanse Roquetas de Mar nog lang heugen. Ze worden momenteel gegijzeld door de hoteleigenaar omwille van het faillissement van het Britse Thomas Cook. Ze zitten in zwembadkledij in de foyer en kunnen niet naar hun kamer. “Ze deblokkeren onze kaarten pas als we 1.038 euro betalen.”

Roquetas de Mar is een badplaats aan de Costa Almeria. Daniël Marivoet en Emilienne De Smet uit Breendonk en Jos Marivoet en Patricia Van den Eden uit Sint-Amands verblijven sinds donderdag in Playacapricho, een viersterrenhotel vlakbij het zandstrand. De vier zestigers hadden over de problemen bij Thomas Cook gehoord, maar werden gerustgesteld door medewerkers van Neckermann. “De hostessen verzekerden ons dat we gerust mochten zijn en op onze beide oren mochten slapen. Neckermann en Thomas Cook België waren niet failliet, dus was er geen probleem. Bovendien was er de garantieverzekering. Maar je ziet nu wel”, vertelt Daniël.

“Onvergetelijke reis”

‘An unforgettable holiday’, een onvergetelijke reis, belooft het hotel. En dat is het zeker, helaas in negatieve zin. “Omstreeks 16.30 uur kregen we de mededeling dat onze kaarten waren geblokkeerd en dat deze pas weer zouden worden vrijgegeven nadat we voor ons verblijf hadden betaald. We laten ons vertellen dat dit in alle hotels van de Playa-groep het geval is. In ons geval vraagt het hotel 1.038 euro per kamer, maar we hebben Neckermann al ongeveer 1.600 euro betaald voor deze vakantie. De mensen van Neckermann zeggen dat we niet mogen betalen omdat het niet zeker is of we ons geld nog ooit zullen terugzien, maar zij zitten niet in onze positie.”

Medicatie

Die is weinig benijdenswaardig. De vier verblijven momenteel in de foyer. “In zwemtenue, blootvoets. We kwamen van het zwembad en hadden niks bij ons, alles ligt in de kamer en daar kunnen we niet aan. We kunnen dus ook niet aan onze medicatie – op onze leeftijd neemt iedereen wel iets. Het is intussen etenstijd, maar naar de bar of het restaurant kunnen we ook niet. Het enige wat we kunnen doen, is wachten. We weten niet waaraan en waaraf. Iedereen is hier aan het bellen, maar hoelang gaat dit nog duren?”

Luchthaven

Ze hopen dat alles snel in orde komt, maar ook dan zijn nog niet alle zorgen voorbij. De vier maken zich ook ongerust over het verdere verloop van de reis. “Donderdag keren we terug naar België, maar gaat ons vervoer naar de luchthaven rijden? En hoe gaat de vlucht verlopen? Na vandaag zijn we er allerminst gerust op.”