Sociale huisvestingsmaatschappij bouwt vier BEN-woningen in Paepenhof Els Dalemans

21 september 2019

20u00 2 Puurs-Sint-Amands De sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant bouwde vier bijzondere koopwoningen in het project Paepenhof in Breendonk (Puurs-Sint-Amands). “We konden binnen het budget ‘BEN’ of bijna-energieneutrale woningen bouwen, een geslaagd proefproject voor onze sector”, zegt directeur Bart Smets.

Woonveer Klein-Brabant -de nieuwe fusienaam van de 3 sociale huisvestingsmaatschappijen van Klein-Brabant- kon een perceel bemachtigen in het project Paepenhof in Breendonk. “De verkaveling ligt haast pal onder de kerktoren, tussen alle privéloten was ook één perceel voorbehouden voor sociale woningbouw.”

“Onze architect koos heel bewust niét voor een klassiek appartementsgebouw, maar voor vier driekamerwoningen onder een gemeenschappelijk dak. We zorgden ervoor dat het project perfect aansluit bij de rest van de straat, sociale woningbouw moet niet opvallen maar net voor een gezonde mix zorgen”, zegt Smets.

BEN binnen budget

“Onze architect zag tijdens de ontwerpfase mogelijkheden om van deze huizen BEN-woningen te maken. Hij wou uitproberen in hoeverre deze hoge energie-eisen haalbaar waren binnen ons budget. De voorgevel werd zuid-georiënteerd, het zonlicht komt binnen via kleinere ramen met dubbele beglazing vooraan. Van daaruit gaat het licht diagonaal door de woning tot in de keuken met eethoek achteraan, die grotere ramen met driedubbel glas kreeg. Deze beglazing zorgt vooraan voor zonnewinst zonder oververhitting en achteraan voor een optimale thermische isolatie.”

“De ontwerper maakte verder ook meerdere simulaties met warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en verschillende ventilatiesystemen... Door de combinatie van goede isolatie en eenvoudige maar goed gekozen technieken slaagden we er zo in om binnen het standaardbudget vier BEN-woningen te realiseren. Uit de voorlopige berekeningen blijkt immers dat het E-peil ruim onder 10 zal liggen. Ons project wordt nu gezien als voorbeeldproject voor de sector, de woningen worden binnenkort ook te koop aangeboden.”