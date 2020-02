Sjabi rolt ‘gouden loper’ uit voor tiende en laatste kortfilmfestival Els Dalemans

06 februari 2020

21u04 0 Puurs-Sint-Amands Voor de tiende en laatste keer rolde het Puurse Sint-Jan Berchmansinstituut de -voor de gelegenheid gouden- loper uit voor het kortfilmfestival ‘Sjabi’s One Minutes’. De leerlingen arriveerden zoals steeds ook nu weer in gepaste outfits aan CC Binder.

“Al tien jaar op rij werken de leerlingen van het zesde jaar humane wetenschappen 2 uur per week aan een uniek project. Rond een bepaald thema wordt telkens een kortfilm gemaakt van exact één minuut. Dit jaar gingen we voor het thema ‘’Remember the Titans’, waarbij alle groepen konden kiezen uit één van de thema’s van de voorbije 9 schooljaren”, zeggen leerkrachten Pieter Lameire en Aline Leysen, die het project begeleiden.

Oscar-stijl

“Het resultaat wordt traditioneel voorgesteld tijdens een kortfilmfestival, naar aanleiding van deze tiende verjaardag maakten we er een feesteditie van. Onze filmploegen arriveerde in heuse ‘Oscar-stijl’, met elk hun eigen originele wagen. Als verrassing hadden wij voor een vuurshow gezorgd, daarna stelden de filmploegen aan een overvolle zaal hun filmpjes voor. We hadden voor de gelegenheid ook een bekende acteur in de jury: Sander Provost uit de serie D5R.”

“Na de pauze werden de prijzen uitgedeeld: naast de Eeuwige Minuut, de Gouden en de Zilveren Minuut van de jury’ en de Gouden minuut van het publiek werd er dit jaar nog een extra prijs uitgedeeld. Voor de ‘Minuut der Titanen’ werden 3 filmpjes genomineerd uit alle gemaakte exemplaren van de voorbije jaren. We sluiten hiermee tien jaar ‘Sjabi’s One Minutes’ af, volgend jaar gaan we voor een volledig nieuw kortfilmfestival.”