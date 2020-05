Sjabi lanceert nieuwe studierichting ‘Industriële Wetenschappen’ Els Dalemans

25 mei 2020

15u32 1 Puurs-Sint-Amands Het Sint-Jan Berchmansinstituut in Puurs-Sint-Amands biedt vanaf september 2020 een nieuwe studierichting aan: Industriële Wetenschappen.

“Onze ‘bovenbouw’ - dat is de tweede en derde graad middelbaar - beschikt binnen het domein van de wetenschappen en technologie al over een stevig aanbod. Maar de link tussen de natuurwetenschappen op Campus Begijnhof en de praktisch-technische richtingen van Campus Schuttershof ontbrak nog. Dit lossen we op met de nieuwe studierichting ‘Industriële Wetenschappen’”, legt directeur van Campus Schuttershof Bram Deloose uit.

Verdere studies

“We merken dat steeds meer leerlingen een uitgesproken interesse hebben in wetenschappen en technologie, hen willen we met deze nieuwe studierichting bereiken. Industriële Wetenschappen is een sterk theoretische richting, zeker geen praktische opleiding. Ze bereidt jongeren voor op verdere studies in het hoger onderwijs, zoals bijvoorbeeld de richting ‘Ingenieurswetenschappen’.”

Probleemoplossend denken

“In het derde jaar krijgen de leerlingen al 5 uur wiskunde, ze leren verder ook probleemoplossend denken, onderzoeken fysische verschijnselen, elektrische en mechanische fenomenen, en voeren allerlei projecten en experimenten uit. Onze nieuwe studierichting gaat in september van start in het derde jaar, een schooljaar later komt er ook een klas in het vierde jaar, enzovoort. Het merendeel van de lessen vindt plaats op Campus Schuttershof, voor de natuurwetenschappelijke vakken verhuizen de leerlingen naar Campus Begijnhof.”

Info en inschrijvingen: bovenbouw.sjabi.be