Sjabi investeert 250.000 euro in nieuwe STEM-lokalen Els Dalemans

17 september 2019

17u45 2 Puurs-Sint-Amands Het Sint-Jan Berchmansinstituut (Sjabi) in Puurs-Sint-Amands investeerde 250.000 euro in nieuwe STEM-lokalen. “We besloten onze vroegere schoolgebouwen van De Wissel niét te verkopen, maar grondig te verbouwen specifiek voor deze richting”, zegt adjunct-directeur van Sjabi Hilde Claes.

Met de start van het nieuwe schooljaar, opende de Eerste graad van het Sint-Jan Berchmansinstituut ook de nieuwe STEM-lokalen op Campus Schuttershof. “STEM staat voor ‘Science, Technology, Engineering en Mathematics’. Alles samen kozen zo’n 210 leerlingen in de eerste graad voor een STEM-gerelateerde richting. Dat zijn er natuurlijk heel wat, en daarom was een uitbreiding en modernisering van deze specifieke vaklokalen nodig”, zegt Claes.

“We besloten daarom de vroegere gebouwen van het buitengewoon lager onderwijs ‘De Wissel’ niet te verkopen. Die school kon verhuizen naar een nieuwbouw naast de nieuwe brandweerkazerne aan de Kleine Amer. De oude lokalen stonden dus leeg, maar kregen de voorbije maanden een nieuw doel. Enkelen werden opgefrist om dienst te doen als kantoorruimte, de andere klassen werden gerenoveerd tot onze nieuwe STEM-lokalen.”

Openleercentrum

“Er waren geen grote breekwerken nodig, maar binnenin elke klas werd gekozen voor de juiste inrichting, extra bekabeling en ICT-ondersteuning, we investeerden in chromebooks en meer. De benedenverdieping van het gebouw werd volledig ingericht voor de leerlingen van STEM-wetenschappen. Hier vind je een ‘openleercentrum’ met ICT-toepassingen, een lokaal dat zich volledig toespitst op alles wat te maken heeft met robotica, en een werkomgeving vol moderne technologieën zoals 3D-printers en een lasercutter. Een ‘Virtual Reality-set’ met een ‘green screen’ voor videobewerking maakt het plaatje compleet.”

“Op de bovenverdieping kunnen de leerlingen van de richting STEM-technieken terecht. We richtten voor hen 4 engineering-ruimtes in, voorzien van alle nodige gereedschappen en machines. In het ene lokaal kan je bijvoorbeeld grondstoffen en materialen bewerken, in het andere elektriciteit en elektronica aansluiten en sturen. Deze productielokalen zijn opnieuw verbonden met een ‘openleercentrum’ met ICT-toepassingen en technologieën zoals 3D-printers en geautomatiseerde werktuigmachines.”

“Aan deze verbouwing en inrichting hangt een prijskaartje van alles samen zo’n 250.000 euro. Dat is een pak geld, zeker als je rekening houdt met het feit dat we deze gebouwen eigenlijk gingen verkopen. Maar tegenover die grote investering staat nu natuurlijk wel een zee van ruimte en de luxe om in de toekomst honderden leerlingen de kans te geven om te leren en werken met de meest moderne technologieën en machines.”