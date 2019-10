Sjabi blaast 100 kaarsjes uit: “Van 2 klassen met 90 kinderen tot scholengroep met 17 campussen en 4.000 leerlingen”

Els Dalemans

03 oktober 2019

17u47 0 Puurs-Sint-Amands Het Sint-Jan Berchmansinstituut in Puurs-Sint-Amands is een eeuw oud. De scholengroep viert die bijzondere verjaardag niet alleen dit weekend, maar het hele schooljaar lang. “We zijn in 1919 gestart met 90 leerlingen in 2 klassen, Sjabi telt nu 15 scholen met 17 campussen, 4.000 leerlingen en 600 leerkrachten. Het is onmogelijk om iedereen op één moment samen te brengen”, lacht algemeen directeur Ivo Marnef.

“Het is onbegonnen werk om uit te rekenen hoeveel mensen uit Puurs en omstreken ooit in een Sjabi-school les volgden of er werkten. Nochtans is het allemaal heel klein begonnen, aan het begin van de 20ste eeuw. De zusters Ursulinen hadden in Puurs een school met internaat voor meisjes uitgebouwd, maar voor jongens was er nog geen sprake van katholiek onderwijs”, zegt Marnef.

90 leerlingen

“Pastoor-deken van Puurs August Raeymaeckers bracht daar verandering in. Op 1 oktober 1919 werd in de Kerkstraat gestart met de lessen voor 90 leerlingen, in het derde en vierde leerjaar. Raeymaeckers koos voor de patroonheilige Sint-Jan Berchmans. Zijn leuze was om de gewone dingen op een buitengewone manier te doen en om te volharden in wat men begonnen is. Dat is waar Sjabi nu nog steeds voor staat.”

“In 1956 werd in het dorp geld ingezameld om de moderne humaniora op te starten, in 1959 volgde de technische school in de Schuttershofstraat. Vijf jaar later kreeg de school de officiële naam ‘Sint-Jan Berchmansinstituut’. In datzelfde jaar werd ook een klas opgestart voor leerlingen met leermoeilijkheden. Die groep groeide over de jaren uit tot een aparte BLO-school, gevolgd door een BuSO-school in 1980.”

Grote fusie

“In 1995 kwam er een grote fusie: het college, de technische school en het Sint-Angela-instituut gingen samenwerken, ook de meisjes- en jongensschool van het basisonderwijs fusioneerden. Toen werd een nieuw logo ontwikkeld, daar verschenen voor het eerst de letters ‘SJABI’ in. Uiteindelijk werd die afkorting de roepnaam van onze school. Drie jaar geleden werd de volgende grote stap gezet: in 2016 verenigden alle vrije scholen van de gemeenten Puurs en Sint-Amands zich in één scholengroep met 15 scholen, 17 campussen, 4000 leerlingen en 600 leerkrachten.”

Sterke scholengroep

Ook Marnef zelf maakte een groot deel van de groei mee. “Ik startte hier als 9-jarige jongen in het vierde leerjaar, stroomde door naar het middelbaar, en stond na mijn lerarenopleiding jarenlang voor de klas. Er is door de jaren heen véél veranderd, en het takenpakket van scholen en leerkrachten werd alsmaar groter. Net daarom zijn we voor die scholengroep gegaan: het doel is om de scholen te ondersteunen op vlak van boekhouding, bouwdossiers, en meer. Zo krijgen de teams zelf weer de ruimte om zich op de leerlingen te focussen.”

“Let wel: we vinden het belangrijk dat alle scholen binnen die grote groep hun eigenheid kunnen bewaren. Maar we versterken elkaar wel: alle directeurs verzamelen maandelijks, de zorgteams delen tips en ervaringen uit... Een school is nu veel meer dan een plek waar kinderen leren rekenen en lezen. De socio-emotionele ontwikkeling is erbij gekomen: voor sommige kinderen is de school de enige plaats waar ze nog consequent worden opgevoed. En net die structuur en houvast zijn voor kinderen zo belangrijk. Al die veranderingen, het samenwerken en zoeken naar oplossingen maken een job in het onderwijs net zo boeiend.”