Sint-Amandsenaren trekken met verhalende wandeling door dorp Els Dalemans

06 juni 2019

18u07 0 Puurs-Sint-Amands Sint-Amandsenaren Jan Jacobs en Geert Scheurweg stippelden samen een ‘verhalende wandeling’ doorheen hun dorp uit. “Aan de hand van verhalen, weetjes, anekdotes en sketches zetten wij de mooiste plekjes van Sint-Amands in de kijker”.

Ze noemen zichzelf ‘den echte Sint-Amandsenaar’ en ‘de aangespoelde’, maar ondanks de nadruk op hun verschillen zijn Jacobs en Scheurweg twee handen op één buik. “Geert is afkomstig uit Edegem maar kwam door zijn vrouw in Sint-Amands terecht. Van Femkes grootouders, bekend van volkscafé ‘t Schipken op de Dam, kwam hij heel wat te weten over de geschiedenis van ons dorp. Geert vond dat we meer moesten doen met die verhalen, en zo zijn we samen deze puzzel beginnen leggen”, zegt Jacobs.

“We nemen groepen mee op sleeptouw langs de Kaai, de kerk, het graf van Verhaeren, de schandpaal, en meer. Ook de vete tussen Sint-Amands en buurdorp Mariekerke mocht niet ontbreken. In onze zoektocht naar verhalen, ontdekten we ook zaken die wijzelf nog niet wisten. Zo stond er ooit een kermis in het dorp, niet naast maar óp de Schelde. Ook wist men in de jaren ‘60 grote steden als Gent van een overstroming te redden, door in Sint-Amands met dynamiet aan de slag te gaan. Dat klinkt allemaal spectaculair en raadselachtig, maar meer verklappen we nu nog niet”, lacht Jacobs.

“Onze ‘verhalende wandeling’ is een leuke activiteit voor toeristen, maar ook voor Sint-Amandsenaren die meer te weten willen komen over hun dorp. Eén wandeling voor maximum 25 personen duurt net geen twee uur, we starten altijd op de Kaai in Sint-Amands. Per groep betaal je 70 euro, met proevertjes komt daar per persoon 2,5 euro bij. Meer info krijg je via ons mailadres wandelingsint-amands@hotmail.com of met een telefoontje naar 0479/37.91.81 of 0475/75.07.58.”