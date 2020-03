Sint-Amandsenaar met Italiaanse roots organiseert inzamelactie voor bevriende vrijwilligers: “Mijn hart bloedt omdat ik niet kan gaan helpen”



Els Dalemans

23 maart 2020

16u32 0 Puurs-Sint-Amands Met de actie ‘vijf voor Italia’ zamelt Patrizio ‘Patrick’ De Luca uit Puurs-Sint-Amands geld in voor de Alpini van Rovato. “Deze groep vrijwilligers helpt tijdens de coronacrisis zieken te vervoeren en het personeel van woonzorgcentra te ondersteunen. Ik kan zelf niet gaan helpen, met een geldinzameling probeer ik mijn steentje bij te dragen om de werking draaiende te houden”, zegt De Luca.

Zijn naam verraadt het al: de roots van Lippelonaar Patrizio De Luca liggen in het zonnige Italië, het land dat met man en macht vecht tegen het coronavirus. “Ik groeide op in België maar bracht als kind elke schoolvakantie door in de prachtige streek die nu hét epicentrum is van de coronacrisis in Europa. Tijdens mijn opleiding bij het leger mochten we zelf de locatie voor onze stageplaats kiezen, en omwille van mijn roots gaf ik me op voor de ‘Alpini van Rovato’. Ik kreeg toen ook -en koester nu nog steeds- de typische hoed waar alle Alpini zo trots op zijn.”

Groep vrijwilligers

“Nu vele jaren later ben ik nog altijd lid van de Alpini van Rovato. Deze groep vrijwilligers is ontstaan uit de gelijknamige legereenheid. Zij zetten zich belangeloos in voor dringend en niet dringend ziekenvervoer in de regio. Daarnaast springen zij bij in concrete hulp voor de plaatselijke rust-en verzorgingstehuizen. Tijdens mijn vakanties probeer ik met deze groep vrienden telkens aan vrijwilligerswerk te doen, en ik plande ook dit jaar weer tijdens de paasvakantie naar Italië te kunnen reizen om er de handen uit de mouwen te steken.”

Vijf voor Italia

“Maar net de Lombardische regio’s Bergamo en Brescia -gelegen op 18 en 34 kilometer van Rovato- zijn erg hard getroffen door het coronavirus. Er naartoe reizen is voorlopig geen optie meer. Ik heb echter heel wat familie en vrienden in de streek, en het frustreerde mij dat ik niet méér kan doen dan hen over de telefoon moed in te spreken. Mijn hart bloedt door de onmenselijke beelden uit Italië die we te zien krijgen. Daarom besloot ik de actie ‘vijf voor Italia’ op te starten, en zo vanuit Klein-Brabant geld in te zamelen voor de Alpini van Rovato.”

Ziekenwagens ontsmetten

“De vrijwilligers hebben immers heel wat schoonmaakmiddelen nodig om na elk vervoer hun ziekenwagens volledig te ontsmetten. Bovendien moeten ze heel wat extra materiaal aankopen, omdat vele zaken niet meer hergebruikt kunnen en mogen worden. De medewerkers kloppen ook in de woonzorgcentra overuren, om die werking draaiende te houden kunnen zij onze hulp meer dan ooit gebruiken. Daarom vraag ik iedereen om amper 5 euro te doneren, als vele mensen dit massaal doen kunnen we samen een groot verschil maken. De totaal ontvangen som wordt integraal doorgestort naar de Gruppo Alpini di Rovato.”

Wie Patrizio De Luca wil steunen, kan € 5,00 storten op de rekening Cuperum BE 28 9731 6587 8320. Meer info via Facebook: 5 voor Italia.