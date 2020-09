Sint-Amandse schrijft bijzondere thriller met dubbele voorzijde: “Ontknoping zit dit keer pal in het midden” Els Dalemans

29 september 2020

14u19 1 Puurs-Sint-Amands ‘Mijn Waarheid’, zo heet de vierde psychologische thriller van schrijfster Sandra J. Paul uit Puurs-Sint-Amands. “Ik laat twee vrienden elk hun verhaal vertellen over de dood van een vrouw. Het boek kreeg daarom niet één maar twee voorzijdes, de ontknoping zit pal in het midden.”

Paul maakte van haar ondertussen elfde boek een bijzonder exemplaar. “Ik speelde al langer met het idee om een onbetrouwbare verteller in een van mijn boeken te stoppen en ik besloot om de klassieke opbouw daarom los te laten. Wanneer je twee mensen over eenzelfde gebeurtenis laat vertellen, is het logisch hen elk om beurt in een nieuw hoofdstuk aan het woord te laten. Maar op die manier wordt de lezer steeds beïnvloed door de andere kant van het verhaal.”

Nathan en Elias

“Dit heb ik vermeden door voor ‘Mijn Waarheid’ twee versies te schrijven, waarbij beste vrienden Nathan en Elias telkens vanuit de ik-vorm hun verhaal vertellen. Zij trekken op de trouwdag van Elias met Natalie naar een natuurpark om foto’s te maken. Natalie komt om het leven en de versies van Nathan en Elias lopen sterk uiteen. De lezer kan zelf kiezen welke versie van de feiten hij of zij het eerste leest, zonder beïnvloed te worden door de andere kant van het verhaal.”

Gruwelijke moord

“Daarna kan het boek worden omgedraaid, voor de andere kant van het verhaal. Wie uiteindelijk de waarheid spreekt - Nathan, die zweert dat zijn beste vriend een gruwelijke moord heeft gepleegd, of Elias die zegt dat zijn bruid is gevallen- ontdek je pas in het midden van het boek. Het is ook nodig om beide verhalen te lezen om de volledige waarheid te kennen. Ik ben enorm benieuwd hoe deze manier van vertellen het denkproces van de lezer beïnvloedt.”

Mijn Waarheid van Sandra J. Paul komt uit op 2 oktober bij uitgeverij Hamley Books.