Sint-Amands krijgt eigen dienstencentrum Els Dalemans

08 januari 2020

16u02 1 Puurs-Sint-Amands Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands wil een derde lokaal dienstencentrum oprichten. “Het gebouw van het voormalige sociaal huis in deelgemeente Sint-Amands is een geschikte locatie”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

Puurs-Sint-Amands heeft nu al twee lokale dienstencentra: De Nieuwe Ark in deelgemeente Ruisbroek en Paepenheide in Breendonk. “Het plan om een derde dienstencentrum te openen, dit keer in Sint-Amands, maakt deel uit van ons doel om de strijd aan te gaan met de eenzaamheid. In een dienstencentrum kunnen inwoners terecht om andere mensen te ontmoeten, deel te nemen aan cursussen of workshops en om op een laagdrempelige manier hulp of begeleiding te vinden...”, somt Van den Heuvel op.

Seniorensite

“We onderzoeken de mogelijkheid om ons nieuw lokaal dienstencentrum in te richten in de gebouwen van het voormalige sociaal huis van Sint-Amands in de Hekkestraat. We hebben daar sinds de gemeentefusie ruimte vrij en zitten zo meteen vlakbij de bestaande seniorensite op het Kouterpark. Vooral de kwetsbare ouderen zijn immers een belangrijke doelgroep van onze dienstencentra, net voor hen is zo’n sociaal netwerk belangrijk. Daarom willen we in de toekomst vanuit onze dienstencentra ook het 80-plus-project uitrollen, om nog beter en concreter rond die toenemende eenzaamheid te kunnen werken.”