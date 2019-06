Shanti Town klaar voor alweer een tropische editie Els Dalemans

27 juni 2019

19u21 0 Puurs-Sint-Amands De vierde editie van Shanti Town, het gratis wereldfestival aan JOC Wijland in Puurs-Sint-Amands, belooft alweer een bloedheet exemplaar te worden. “We voorzien extra parasols, gratis water, zonnecrème voor de kindjes... Het wordt tropisch op alle vlakken!”, zegt Julie Leyers van Shanti Town.

“De eerste twee edities van ons festival vonden plaats in de gietende regen, vorig jaar viel Shanti Town pal in een hittegolf en ook dit keer wordt het puffen. We hopen voor onze vijfde verjaardag toch een keer op ‘normaal’ zomerweer. Het publiek blijft ons jaarlijks trouw bezoeken, maar we merken wel dat de meesten door de hitte pas later naar Shanti Town afzakken. Ze drinken dan gelukkig ook meer”, lacht Leyers.

“We namen vorig jaar al de nodige hittemaatregelen, en ook dit keer laten we extra parasols aanrukken om nog meer schaduwplekjes te creëren. Er zullen ook waterkraantjes zijn waar iedereen aan kan tappen, voor de kinderen gaan we extra rond met bekertjes water. We kochten ook grote bussen zonnecrème, deze vind je in ons kinderdorp. We stoppen waterspelletjes, zoals buikschuiven, bij de kinderanimatie zodat de kinderen zich ook op die manier kunnen verfrissen.”

“Net als vorig jaar, geven we op vrijdag 28 juni om 20 uur de aftrap van ons festival met het ‘Shanti Café’. Op de kaart vind je vooral bier: lokaal en minder lokaal, zwaar en iets minder zwaar. De Oorgans zorgen voor de nodige bijpassende muziek.”

“Op zaterdag opent ons kinderdorp de deuren om 14.30 uur, thema dit jaar is ‘klimaat en diversiteit’. Op onze wereldmarkt vind je weer kraampjes vol juwelen, kinderkleding, lederwaren... Voor het eerst organiseren we ook een tweedehands kleding-markt.”

“Aan allerlei foodtrucks en in onze fairtrade cocktailbar kan je terecht voor zowel hapjes en drankjes als volwaardige maaltijden van over de hele wereld. Op het podium verwachten we vanaf 17 uur een variatie aan tropische beats en dansbare ritmes, met Awa Keme Kemo, Heartwash, onze headliner Mr. Weazley, Radio Barbã Orkestar, en Cromanty Sound als afsluiter. Helemaal magisch wordt het bij valavond, met de vuurshows van Ron Jaluai en Variété Flambé.”

“De opbrengst van Shanti Town gaat ook dit keer naar het goede doel. We steunen Amasiko in Oeganda, Casa de Acogida in Chili en El Hogar San Lorenzo in Bolivië.”

Shanti Town, op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni aan JOC Wijland in Puurs-Sint-Amands. www.shantitown.be