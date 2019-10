Senioren genieten in woonzorgcentrum van voorstelling via livestream Els Dalemans

24 oktober 2019

18u54 1 Puurs-Sint-Amands De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands werden donderdag getrakteerd op een bijzondere voorstelling. Via een livestream konden ze ‘Truken van de Foor’ bekijken, een voorstelling over Edith Piaf die vanuit het cultuurcentrum van Lommel werd uitgezonden. “Nu kunnen ook onze minder mobiele senioren genieten van voorstellingen”, zegt coördinator animatie Liesbeth Vanhee.

“We namen deel aan het project van ‘Cultuur-connect’, een organisatie die werkt aan de digitalisering van cultuur door voorstellingen via livestream tot in woonzorgcentra, ziekenhuizen en meer te brengen. Cultuur-connect zoekt telkens voorstellingen uit die dit specifieke doelpubliek boeien. Voor onze bewoners is dit fantastisch: met sommigen van hen gaan we wel eens naar de film in CC Binder, maar vele anderen willen of kunnen hun vertrouwde omgeving niet meer verlaten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat cultuur hen niet meer interesseert. Dankzij Cultuur-connect kunnen ook zij blijven genieten van voorstellingen.”

“Voor de technische kant kregen we hulp van de technici van het Puurse cultuurcentrum: zij zorgden voor een groot projectiescherm, de nodige geluidsinstallatie en een vlotte verbinding. Zo genoten we live mee van de voorstelling rond het leven en werk van Edith Piaf, in het cultuurcentrum van Lommel gebracht door Mireille Vaessen. We hoorden ook de reactie van publiek daar, en tijdens de voorstelling namen wij foto’s van onze bewoners. Die stuurden we door naar Lommel, de beelden werden meteen mee opgenomen in de eindgeneriek. Zo was iedereen digitaal nog een beetje meer verbonden. Deze livestream was voor ons woonzorgcentrum een primeur, en zeker voor herhaling vatbaar.”