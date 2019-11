Schrijfster Sandra J. Paul stelt nieuwe boek 'Kwijt' voor in de bib Els Dalemans

07 november 2019

19u10 1 Puurs-Sint-Amands Schrijfster Sandra J. Paul uit Sint-Amands houdt haar tempo graag hoog. Op amper 5 jaar tijd schreef ze maar liefst 11 boeken, haar nieuwste exemplaar heet ‘Kwijt’. De Sint-Amandse stelt haar thriller voor op 8 november tijdens een gratis vertelling in de bib.

Sandra J. Paul was in 2015 laureate van de allereerste ‘Aspe Award’, ze was ook shortlisted voor de prestigieuze ‘Bath Award’ en haar boeken werden meermaals geselecteerd voor ‘The London Book Fair’. Ze bracht naast thrillers als Azerty, Moordspel en Kill Me Again ook de Young Adult-reeks Het Eiland uit en haar eerste jeugdthriller De Duistere School.

“Ik schrijf zowel boeken voor jongeren als voor volwassenen, en even vlot in het Nederlands als het Engels. Mijn hoofd zit vol verhalen, ik hoef nooit op zoek te gaan naar een nieuw idee. Ik houd me niet aan één reeks met vaste personages, omdat ik graag blijf experimenteren. Door steeds anders om te gaan met het psychologische, met genres en situaties houd ik het voor mezelf boeiend. Mijn vorige boeken scoorden steeds erg goed in de lijsten en ook ‘Kwijt’ wordt duidelijk meteen gesmaakt.”

Het perfecte leventje

“Kwijt vertelt het verhaal van Jim Vermeersch, die het perfecte leventje leidt. Hij is gelukkig getrouwd, vader van een tienerzoon, eigenaar van een gerenommeerde Londense patisseriezaak. Maar plots ontwaakt Jim in zijn ouderlijk huis en is hij alle herinneringen van de afgelopen twee jaar kwijt. Ik vertel in de bibliotheek van Puurs graag nog veel meer over dit boek, over mezelf en mijn werkwijze als schrijver.”

Sandra J. Paul stelt haar thriller ‘Kwijt’ voor tijdens een gratis vertelling met signeersessie op vrijdag 8 november om 19 uur in de bibliotheek van Puurs, Hondsmarkt 2 in Puurs-Sint-Amands.