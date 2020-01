School even ontruimd na rookmelding TVDZM

08 januari 2020

13u30 0

De leerlingen van het Sint-Jan Berchmansinstituut, Campus Kerkplein, zijn deze voormiddag even ontruimd geweest. De oorzaak was een brandmelding. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Er was naast een brandgeur ook rook waarneembaar. De hulpdiensten verklaarden de school na een half uurtje al opnieuw veilig. De oorzaak van de brandgeur en de rookontwikkeling werd gevonden bij een buurman. Die was er hout aan het opstoken in een kachel. Na de ontruiming konden de lessen opnieuw verder gaan.