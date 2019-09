Scholen, politie en gemeente werken samen aan veiliger verkeer voor kinderen Els Dalemans

10 september 2019

17u50 0 Puurs-Sint-Amands Alle kinderen een veilig traject laten afleggen tussen hun huis en school, dat is de ambitie van het nieuwe convenant ‘Veilige Schoolomgevingen’. Alle kleuter- en lagere scholen uit Puurs-Sint-Amands, het gemeentebestuur en politiezone Klein-Brabant zetten hun schouders onder het project. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) doet voortaan ook mee.

“Alle partners die deze samenwerking aangaan, engageren zich om te focussen op verkeersveiligheid. Dat gebeurde in het verleden ook al in zowel Puurs als Sint-Amands, we maakten nu een nieuw convenant voor onze fusiegemeente. Vanuit de gemeente zullen wij de gekende campagnes rond een veilig schoolbegin, donkere dagen en meer organiseren, de fietsinfrastructuur verbeteren...”, zegt onderwijsschepen Hilde Van der Poorten (CD&V).

Voetgangers- en fietsersexamens

“De politie is dan weer verantwoordelijk voor onder andere de fietscontroles, en zo doet iedereen zijn duit in het zakje. Onze nieuwe partner is de VSV, die voortaan de erg nuttige voetgangers- en fietsersexamens zal organiseren in de scholen, opleidingen voorziet voor de leerkrachten, gratis didactisch materiaal aanbiedt...”

“Het nieuwe convenant is geldig van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2026. Onze gemeente maakt over die periode van 6 jaar maar liefst 80.000 euro budget vrij om de acties te realiseren. Eén van onze doelen is om alle schoolomgevingen in Puurs-Sint-Amands veiliger te maken door ze duidelijk zichtbaar te maken. We hopen hiervoor op subsidies van bevoegd minister Weyts (N-VA), zodat we snel aan het werk kunnen gaan.”