Rusthuisbewoners houden contact met familie via videoverbinding: “Band met buitenwereld is zo belangrijk” Els Dalemans

16 maart 2020

19u21 35 Puurs-Sint-Amands De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands mogen, net als vele andere senioren, tot en met zondag 19 april geen bezoekers meer ontvangen. Om contact met familie en vrienden toch mogelijk te maken, zorgden de medewerkers voor een videoverbinding.

“We stuurden een online reservatiesysteem rond naar zo veel mogelijk familieleden. Iedereen die met onze bewoners wil communiceren kan een tijdsslot reserveren van 10 minuten. Wij houden de planning in het oog, en bellen -samen met de bewoner- de familie op het gekozen tijdstip op”, zegt Tina Van Beveren van het ergo-team.

“Om rustig te kunnen bijpraten, houden we per afdeling zelfs een aparte kamer met een tablet vrij. Het zal ook de komende dagen nog wat tijd en geduld vragen om alle bewoners uit te leggen wat zo’n videoverbinding precies is. Het wordt ook nog afwachten hoe iedereen reageert: de ene wordt vast blij, maar de andere mogelijk net een beetje triest.”

“Het is voor ons een extra taak om dit mogelijk te maken, maar dit is het enige contact dat onze bewoners voorlopig hebben met de buitenwereld én dus erg belangrijk. Er zijn omwille van het coronavirus ook al heel wat andere activiteiten geannuleerd, dus we zoeken constant naar dingen die we wél kunnen doen. We hebben immers nog vijf weken zonder bezoek en uitstapjes voor de boeg…”