Rode Neuzenschool De Wissel: “Preventief inzetten op welbevinden van kinderen helpt écht”

Els Dalemans

20 juni 2019

17u34 0 Puurs-Sint-Amands Vlaanderen telt al meer dan 1.000 Rode Neuzen-scholen, vrije basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Wissel in Puurs-Sint-Amands is één van hen. “Heel wat van onze leerlingen hebben speciale noden en behoeften. We merken dat preventief inzetten op hun welbevinden écht helpt”, zegt zorgjuf Liesbet Schelfthout.

De vierde editie van Rode Neuzen Dag vindt plaats op 29 november 2019. Dit jaar zamelt de actie geld in voor schoolprojecten die jongeren meer ruimte geven en inzetten op hun mentale, sociale en fysieke weerbaarheid.

“Omdat wij buitengewoon onderwijs aanbieden, is de Rode Neuzen-actie voor ons nog eens zo bijzonder. We zijn -naast de gewone lessen- immers continue bezig met het zoeken naar manieren om onze kinderen te helpen zich goed te voelen. We verhuisden net met onze volledige school naar een nieuwbouw, en we zouden hier ook echt graag ‘onze’ plek van maken.”

“Daarom dromen we van de inrichting van rustige hoeken, waar kinderen even alleen kunnen spelen of ‘afkoelen’ na een incidentje. In zo’n hoeken vind je een hometrainer om eens goed fysiek op door te gaan en afkoelzakjes met spullen die helpen om te kalmeren.”

“In onze klassen voor kinderen met autisme werken we met soortgelijke ‘hulpdozen’ met kleine spelletjes, spinners, stressballetjes en meer. Deze dozen willen we in de toekomst ook graag in de andere klassen aanbieden.”

“Ook het aantal ‘fitozakken’ willen we graag uitbreiden, dit zijn rugzakjes waarmee leerlingen zelf kunnen gaan sporten. Met een stappenplan en halters, een zandlopers, een stappenteller, een balletje en meer kunnen ze tussen hun lessen door even wat bewegen. We merken dat deze rugzakjes goed scoren bij leerlingen die zich moeilijk lang kunnen concentreren of meer beweging nodig hebben dan hun klasgenootjes.”

“We hebben nog heel wat dromen en plannen, maar hier is natuurlijk ook heel wat geld voor nodig. Daarom schreven we ons in als Rode Neuzenschool, om zo de nodige budgetten te kunnen verzamelen. Hopelijk kunnen we ook rekenen op wat steun van buitenaf. We merken immers dat deze vele kleine hulpmiddelen onze leerlingen echt vooruit helpen.”