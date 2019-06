Reeks fietsdiefstallen kunnen trio celstraffen opleveren TVDZM

24 juni 2019

16u50 0 Puurs-Sint-Amands Het parket heeft vanochtend celstraffen gevorderd van 8 tot 18 maanden met eventueel uitstel tegen twee broers en de 37-jarige Fayssal E.H. uit Mechelen. De drie stonden terecht voor een hele reeks fietsdiefstallen.

De bal ging aan het rollen in juni vorig jaar. Toen betrapte de politie, de Mechelaar samen met Mohamed E.B. “De twee hadden toen net twee elektrische fietsen gestolen aan het station van Puurs (Puurs-Sint-Amands) en probeerden deze te in te laden in hun vluchtauto. de auto was ook al opgemerkt was bij andere fietsdiefstallen in de buurt”, aldus de openbaar aanklager. Het duo werd opgepakt en verhoord. Mohamed E.B. verklaarde meteen dat hij de fiets had gestolen in de buurt van het station in Puurs (Puurs-Sint-Amands). Hij ha de bedoeling om de fiets te verkopen op de vroegmarkt in Brussel. Kompaan Fayssal E.H. vertelde de speurders dat hij de vraag had gekregen om te helpen om de fietsen in de koffer te laden. “Maar ik wist niet dat ze waren gestolen”, klonk het. Op basis van de vluchtwagen, kon de politie nog enkele andere fietsdiefstallen in de buurt van het station linken aan de twee Mechelaars. Zo werd onder meer ook de broer van Mohamed E.B. herkend op camerabeelden. De twee broers riskeren nu een celstraf van achttien en twaalf maanden effectief alsook geldboetes tussen de 800 en 1.6000 euro. Tegen Fayssal E.H. vorderde het parket een celstraf van acht maanden. Zijn advocaat vroeg enige mildheid. “Sinds de arrestatie wil hij niets meer met de broertjes te maken hebben”, besloot de raadsman van E.H.