Recordbedrag van 99 miljoen euro aan investeringen in nieuwe fusiegemeente Els Dalemans

16 december 2019

19u44 0 Puurs-Sint-Amands De nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands plant de komende 6 jaar voor maar liefst 99 miljoen euro aan investeringen. 40 miljoen gaat naar wegenwerken. De aanvullende personenbelasting daalt naar 7,3 in 2024, het tarief van de opcentiemen stijgt van 941 naar 998.

“De wegenis- en rioleringsprojecten in onze gemeente nemen met een totaal van 40 miljoen de grootste hap uit het budget. 18 miljoen euro hiervan betalen we zelf, 22 miljoen euro is afkomstig van Hidrorio en de Vlaamse overheid. Puurs-Sint-Amands krijgt de komende jaren zo’n 10 kilometer aan nieuwe en betere fietspaden”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

Sportpark

“De aanleg van sportpark De Schans aan de Lichterstraat is volop aan de gang. De gemeente zorgt hier voor de ruimte, de wegenis, parkeerplaatsen, het nodige groen en meer. In het nieuwe park komen voetbalterreinen, tennisinfrastructuur, een ruiterhal en een grote turnhal... Het sportcomplex ‘Move Passion’ opende er eerder al de deuren.”

Brede school

“Samen met het Sint-Jan Berchmansinstituut starten we in 2020 met de bouw van een ‘brede school’ op het Forum. Overdag gebruikt de school de gebouwen, na de uren kunnen er muziek-, teken- en danslessen worden georganiseerd. Ook het masterplan ‘de tuinen van Puurs’ wordt gerealiseerd op het Kloosterhof, met de bouw van een nieuw gemeentehuis, een ondergrondse parking en een parktuin die alle gebouwen rondom verbindt. In Oppuurs en Sint-Amands plannen we nieuwe jeugdinfrastructuur.”

Opcentiemen

“Tegenover deze 99 miljoen aan investeringen staat 28 miljoen euro aan verkoop van gronden en gebouwen zoals de oude pastorijen en gemeentehuizen in onze dorpen. We gaan voor 30,7 miljoen euro aan nieuwe leningen aan. Het tarief van de opcentiemen stijgt van 941 naar 998, ter compensatie daalt de aanvullende personenbelasting van 7,5% naar 7,3% in 2024. De bedrijven betalen 5 cent per vierkante meter meer wanneer ze groter zijn dan 101 vierkante meter.”

Twee nieuwe belastingen

“Er komt geen indexering van de retributies, wel een lichte stijging van de tarieven in de sector ‘beleving’ door de uniformisering tussen Puurs en Sint-Amands. We introduceren twee nieuwe belastingen: één op reclamedrukwerk en één op masten en pylonen. Het aantal personeelsleden daalt tijdens deze legislatuur met tien voltijds equivalenten: niemand wordt ontslagen maar wanneer iemand met pensioen gaat kiezen we enkel voor noodzakelijke vervangingen.”