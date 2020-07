Puursenaars brengen ‘Leven in de Dekenij’ met pop-upzomerbar Els Dalemans

03 juli 2020

22u04 0 Puurs-Sint-Amands ‘Leven in de Dekenij’, zo heet de pop-upzomerbar van Rien Samson en Kristof Cools. De Puursenaars palmen een hele zomer lang de tuin van de dekenij pal in het centrum in: “We mikken op een fantastische zomer in eigen dorp.”

“Kristof en ik organiseerden al heel wat evenementen, we stonden aan de wieg van onder andere Bar Baraque, Simmerdown, Côté Jardin, Soul Shake Down, Oldschool Fuif, Soul Shakers... Maar door het coronavirus kunnen we dat soort evenementen nu even niet organiseren, daarom gingen we op zoek naar een ‘veiliger’ alternatief. Ons oog viel op de prachtige tuin van de dekenij, naast het wandelweggetje dat het gemeentehuis verbindt met de bibliotheek.”

Piepen

“Elke Puursenaar kent deze plek, omdat je tussen het groen door in de tuin kan piepen. Maar niemand is al in de tuin geweest, want deze was decennialang afgesloten en staat sinds het vertrek van de deken nu al jaren leeg. Wij kregen de toestemming om hier een pop-upzomerbar te openen, in een heerlijke rustige omgeving waar iedereen kan genieten van een drankje en kinderen vrij en veilig kunnen rondlopen.”

Overlast

“Het is zeker niét onze bedoeling om elke avond met luide muziek op te feesten tot in de vroege uurtjes. We hebben dit uitgebreid met de buurt besproken, en willen elke mogelijke vorm van overlast vermijden. We mikken daarom op andere activiteiten: een familienamiddag, een quiz, een fietstocht, een kleinschalig optreden… ‘Leven in de Dekenij’ moet een gemoedelijke plek pal in het centrum worden, voor en door de Puursenaar.”

De pop-upzomerbar opent de deuren op zaterdag 4 juli om 12 uur, en is geopend van woensdag tot en met zondag en dit tot en met 30 augustus. Meer info via Facebook: ‘Leven in de Dekenij’