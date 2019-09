Puurse organiseert BK Bodypaint tijdens Pukema: “Dit is kunst op een lichaam, maar Belgen zijn nog iets te preuts”

Els Dalemans

12 september 2019

18u05 0 Puurs-Sint-Amands Wie tijdens het Pukema-weekend in Puurs-Sint-Amands een bijzondere wedstrijd wil bijwonen, moet nu zaterdag 14 september beslist een kijkje gaan nemen in CC Binder. Daar vindt de derde editie plaats van het ‘Belgisch Kampioenschap Bodypaint’, georganiseerd door de Puurse Niki Van Cauwenbergh. “Bodypaint is kunst op een lichaam, maar Belgen zijn nog iéts te preuts.”

“Zes jaar geleden startte ik met een cursus kindergrime, en ik wou mijn kennis graag verder uitbreiden. Via ‘belly painting’ -het beschilderen van een zwangere buik- kwam ik uiteindelijk bij bodypaint terecht. In België is deze kunstvorm nog niet zo bekend, met de organisatie van een BK Bodypaint proberen mijn lerares en ik daar verandering in te brengen. Het Puurse gemeentebestuur reageerde enthousiast, wij passen perfect in het grotere Pukema-plaatje.”

Preuts

“Het thema van het BK is dit keer ‘Netflix’. De wedstrijd gaat zaterdag van start om 10 uur, maar het publiek mag pas vanaf 12 uur komen kijken. Die eerste twee uur hebben onze deelnemers nodig om de borsten en billen van hun modellen te bedekken. Bodypaint is immers kunst op het menselijk lichaam, maar wordt nog te vaak met foute zaken gelinkt. We zijn in België nog zo preuts als het om naakt gaat, in Nederland bijvoorbeeld is dit helemaal anders.”

“Onze 21 deelnemers krijgen alles samen 6 uur de tijd om hun model volledig af te werken. Daarna beslist een professionele jury wie de 3 winnaars zijn. Zij letten op originaliteit, techniek, kleurgebruik, creativiteit, accessoires en meer. Maar ook de toeschouwers kunnen stemmen: zij beslissen wie de publieksprijs krijgt. De presentatie van de afgewerkte modellen en de prijsuitreiking vinden plaats vanaf 17.30 uur.”

Het BK Bodypaint, op zaterdag 14/9 in CC Binder in Puurs-Sint-Amands. Het volledige programma van Pukema vind je op www.pukema.be.