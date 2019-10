Puurse handelaars klaar voor eerste ‘Fashion Night and more’ Els Dalemans

02 oktober 2019

14u00 4 Puurs-Sint-Amands De handelaars van Puurs-centrum zijn volop in de weer met de voorbereidingen van de eerste ‘Fashion Night and more’. Het evenement vindt nu donderdag 3 oktober plaats in CC Binder. “We tonen alles wat we in huis hebben, en dat is véél”, klinkt het.

“De voorbije jaren organiseerden onze textielzaken ook samen modeshows, zowel op het Dorpshart als in het cultuurcentrum. Maar zo bleef het aanbod beperkt tot enkel kleding en schoenen, terwijl er in ons kernwinkelgebied nog zoveel meer te koop is. Daar willen we mee uitpakken tijdens deze eerste ‘Fashion Night and more’, het evenement waarmee we CC Binder helemaal inpalmen”, zegt Expert Lokale Economie van Puurs-Sint-Amands Wouter De Clercq.

Drie shows

“We organiseren ook nu weer een modeshow, die we niet één maar drie keer laten plaatsvinden. Zo hoeft iedereen niet op hetzelfde moment in dezelfde zaal aanwezig te zijn. Bezoekers kunnen op eigen tempo het ruimere aanbod ontdekken: ze kunnen pralines proeven, bloemencreaties bewonderen, elektrische fietsen uittesten, een persoonlijke haardiagnose en gratis lichaamsscreening krijgen, de werking van Payconic en de nieuwe collectie kerstkaartjes ontdekken, een eigen cocktail maken en meer.”

Begrafenis

“Zelfs onze lokale begrafenisondernemer is van de partij. Hij is misschien een ongewone gast op dit event, maar wél een gevestigde waarde in de Puurse ondernemerswereld. We willen daarom ook dit aspect van het leven aan bod laten komen, met een professionele uitleg over voorafregeling, wilsbeschikking en kostenraming, zorg en nazorg.”

Instaroom

“Tussen de modeshows door treden er verschillende muziekgroepen op, en speciaal voor de hippe bezoekers -influencers en vloggers- wordt een ‘Instaroom’ ingericht. Dit is een kamer met decors waarin je Instagram-foto’s kan maken met een leuke achtergrond. Wij gaan dit keer voor het thema jungle en groen.”

De ‘Fashion Night and more’ start op 3 oktober om 18 uur in cc Binder in Puurs-Sint-Amands. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via de webshop van de gemeente Puurs-Sint-Amands of aan het vrijetijdsloket van de bibliotheek in Puurs. Met het polsbandje krijg je tijdens het ‘weekend van de klant’ 10 euro korting bij de deelnemende handelszaken.