Puurse Eva (34) stelt eerste langspeelfilm ‘Cleo’ voor en valt meteen in de prijzen: “Een wilde droom is werkelijkheid geworden”

Els Dalemans

06 november 2019

14u43 1 Puurs-Sint-Amands Als klein meisje trok ze met haar mama tijdens schoolvakanties naar het cultuurcentrum in Puurs om er de nieuwste kinderfilms te bekijken. Op 12 november toont Eva Cools (34), afkomstig uit deelgemeente Breendonk, in CC Binder haar eerste éigen langspeelfilm: ‘Cleo’. “Het zijn vijf intense, zware jaren geweest. Maar de passie voor dit vak deed mij doorzetten en ik ben zó fier op het resultaat.”

“Als kind speelde ik toneel bij de Breendonkse vereniging Carmina en zo raakte ik gepassioneerd door het brengen van verhalen. Ik kwam als figurante op filmsets terecht en wist meteen: dit wil ik de rest van mijn leven doen. Heel even heb ik getwijfeld tussen een job voor of achter de camera, het is gelukkig dat laatste geworden (lacht). Ik studeerde af als regisseur aan Sint-Lukas in Brussel, maakte vier kortfilms en verschillende videoclips voor onder andere Mauro Pawlowski en Intergalactic Lovers”, zegt Cools.

Ongeval met vluchtmisdrijf

“Aan mijn eerste langspeelfilm ‘Cleo’ heb ik iets meer dan 5 jaar gewerkt. Dat lijkt lang, maar ik schreef het scenario helemaal zelf en op de subsidies alleen al moesten we 3 jaar wachten. Cleo vertelt het verhaal van een zeventienjarig meisje dat haar ouders verliest bij een ongeval met vluchtmisdrijf en troost vindt in de muziek. Het is een fictief verhaal, maar geïnspireerd op mijn eigen ervaringen. Ook wij verloren in onze familie iemand in een verkeersongeval en die gebeurtenis liet een grote indruk na. Met die gevoelens en vele vragen ben ik aan de slag gegaan.”

Geduld en doorzettingsvermogen

“Hoewel het verhaal er stevig inhakt, is het geen donkere film geworden. Ik wou ‘Cleo’ ook warm en emotioneel maken, en dat is ons gelukt merken we aan de reacties. Het zijn zware, intense jaren geweest, en ik heb heel wat geduld en doorzettingsvermogen nodig gehad, maar het resultaat is prachtig geworden. Ik mocht dan ook samenwerken met fantastische mensen: actrices als Anna Franziska Jäger, Yolande Moreau en Natali Broods, muzikant Mauro Pawlowski schreef de soundtrack... Een wilde droom is werkelijkheid geworden.”

3 prijzen

‘Cleo’ ging in première op het Film Fest Gent én kaapte al 3 prijzen weg op het Filmfestival van Rome. “Cleo won de award voor het beste speelfilmdebuut, Anna Franziska Jäger kreeg er de ‘Rising Star Award’ en we kregen de distributieprijs ‘Timvision’. De film was geselecteerd tussen grote namen als Angelina Jolie, Casey Affleck en de gebroeders Dardenne. Het was een beetje overdonderend om ‘Cleo’ op zo’n manier te kunnen lanceren. Ik reis deze maand ook nog naar Estland, naar India... Het gaat hard, maar ik geniet.”

Avant-première in Binder

“Op één ding was ik niet voorbereid: het moment waarop ik op de première in de cinemazaal zat en besefte dat de 500 mensen rondom mij naar mijn eerste langspeelfilm keken. Ik stopte mijn hart en ziel en al mijn passie in mijn werk, die eerste reacties waren dus enorm belangrijk. Op welk moment zou het publiek lachen, of net heel stil worden? Op 27 november 2019 komt Cleo in de Belgische zalen, maar we zorgen volgende week dinsdag, 12 november, al voor een speciale avant-première in CC Binder in Puurs-Sint-Amands. Cast en crew zullen er aanwezig zijn en na de film geeft Mauro Pawlowski ook een optreden.Ik kijk er naar uit om terug in de zaal te zitten waar ik als kind genoot van mijn eerste films.”

De tickets voor de avant-première in CC Binder vliegen de deur uit, wie erbij wil zijn moet zich haasten: www.ccbinder.be. Vanaf 27 november speelt de film onder andere in UGC Mechelen.