Puurse bib helpt kinderen de juiste boeken kiezen met ‘Bieblo’



Els Dalemans

07 juli 2020

17u34 0 Puurs-Sint-Amands De bibliotheek van Puurs-Sint-Amands lanceert ‘Bieblo’, om de jongste lezertjes te helpen sneller het voor hen ideale boek te vinden. “Deze tool wijst kinderen de weg naar lectuur die aansluit bij hun interesses”, zegt medewerker Julie Decat.

“Een ruimte propvol boeken kan heel wat kinderen overweldigen. Die rekken vol keuze maken het vaak moeilijk om het ideale boek te vinden. Daarom helpen we graag met ‘Bieblo’, een tool die ontwikkeld is om 6- tot 11-jarigen spelenderwijs op weg te helpen. Bieblo toont de kinderen een afbeelding die een thema uitbeeldt, bijvoorbeeld ‘fantasie’ of ‘dieren’”, legt Decat uit.

Digitale etalage

“Vegen of ‘swipen’ de kinderen naar rechts, dan is dit hun ding. Swipen ze naar links, dan geven ze aan dat dit onderwerp hen niet interesseert. Zo krijgen kinderen uiteindelijk een digitale ‘etalage’ te zien met acht boekencovers. Deze boekentips zijn op dat moment beschikbaar in de bibliotheek én sluiten aan bij hun interesses en leeftijd.”

Klasbezoek

“Het is een groot voordeel voor kinderen dat ze dankzij Bieblo al na enkele kliks meteen resultaat zien. Ook tijdens een klasbezoek kunnen ze nu heel gericht boeken vinden die ze graag lezen. Het Bieblo-spel zal standaard open staan op de computer aan de de kinderafdeling van onze bib. Zo zal Bieblo meteen de aandacht trekken, verder wijst het spel zichzelf uit.”