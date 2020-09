Puurs-Sint-Amands zet samenwerking met Debica on hold en onderzoekt LGBT-vrij-verklaring



Els Dalemans

14 september 2020

15u29 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands zet de samenwerking met zusterstad Debiça on hold, tot er meer duidelijkheid is over de ‘LGBT-vrij-verklaring’ van het Poolse gemeentebestuur. “Laat ons de band niet meteen volledig verbreken, want dan hebben we géén vat meer op de situatie”, waarschuwt de oppositie.

Het was gemeenteraadslid Jef De Rop (CD&V) die de kat de bel aanbond en het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands vroeg om een signaal te geven aan zusterstad Debiça. Deze zou zich ‘LGBT-vrij’ hebben verklaard, LGBT staat voor ‘lesbian, gay, bisexual and transgender’. In delen van het conservatieve Polen moeten ze van die geaardheden niet weten.

Tegen homo’s

“Volgens de organisatie ‘Solidarity Action Brussels’ zou Debiça een LGBT- charter hebben ondertekend, dat betekent dat de gemeente zich kant tegen alle homo’s, lesbiennes en andere ‘anders geaarde personen”, legt gemeenteraadsvoorzitter Els Goedgezelschap (CD&V) uit.

“Tot er duidelijkheid is over het al dan niet ondertekenen van dit document én over de houding van het lokale bestuur van Debiça, willen we vanuit Puurs-Sint-Amands alle officiële contacten of samenwerkingen on hold zetten. Alle andere contacten tussen privépersonen en verenigingen -zoals onze brandweer, de verschillende dansgroepen…- kunnen wel nog.”

Snel duidelijkheid

De oppositiepartijen vragen zo snel mogelijk duidelijkheid. “Zo’n resolutie heeft geen wettelijke draagkracht, maar het symbolisch uitsluiten van een groep kan voor ons niet”, zegt Jan Van Camp (N-VA). “We hebben echter heel wat vragen bij dit nieuws. Wat is er nu precies beslist in Debiça, wat staat er in het document dat zou ondertekend zijn?”

“Welke stappen heeft Puurs-Sint-Amands al genomen om Debiça op andere gedachten te brengen? Want wij kunnen hier in België de samenwerking wel schrappen, maar dat maakt voor de holebi’s in Debiça geen verschil. Misschien moeten we nu, meer dan ooit, de banden net aanhalen om ervoor te zorgen dat die resolutie er niet komt.”

1.400 kilometer

Ook voor Peter Lemmens (Vlaams Belang) blijft de info te vaag. “Schep zo snel mogelijk duidelijkheid over wat hier precies aan de hand is. Het is wel heel makkelijk om kordaat op te treden tegen iemand die zich 1.400 kilometer ver bevindt, maar we moeten wel weten waartegen we precies protesteren. Ga daarom niet overhaast te werk.”

Volgens Els Knoops (Groen) neemt Puurs-Sint-Amands een moedige beslissing. “Liefde is liefde, zo simpel is het. We moeten dit ten gronde onderzoeken, want deze uitsluiting past niet binnen ons waardekader en onze samenleving. Ik begrijp dat men de hechte samenwerkingen tussen de verschillende verenigingen niet meteen wil opblazen, maar ook zij moeten toch kritisch zijn en dit ook bekijken.”

Debat voeren

“Is het wel aan de gemeenteraad om goedkeuring te geven aan verenigingen om partnerschappen te behouden of stop te zetten?” vraagt Heiko Van Muylder (KR8!) zich af. “Kunnen onze organisaties met vriendschapsbanden in Polen dit niet zelf beslissen? Misschien moeten we hen eerder sensibiliseren en informeren, zodat onze verenigingen zélf dat debat kunnen voeren met hun Poolse zusterverenigingen.”

Burgemeester

Bevoegd schepen Ann-Marie Morel (CD&V) sust: “We vragen net aan de gemeenteraad de toestemming om dit dossier verder te onderzoeken. Debiça zou nu nog geen LGBT-vrij-verklaring hebben ondertekend, maar wél een charter ‘ter bescherming van het traditionele gezin’. Dat is natuurlijk ook al een eerste aanzet tot... Het initiatief komt vanuit het lokale bestuur van Debiça, maar dit wil niet zeggen dat de meerderheid van de bewoners van Debiça deze keuze steunt. De burgemeester zou trouwens al enorm onder vuur liggen.”

Duidelijk gesprek

“We willen daarom ook niet dat het contact tussen mensen die al decennialang warme vriendschapsbanden hebben, ophoudt te bestaan door de houding van een lokaal bestuur. Als we de banden nu al doorknippen, hebben we trouwens geen reden meer om in Debiça het signaal te geven dat we deze houding afkeuren. Een definitieve beslissing wordt daarom sowieso pas genomen na een grondig onderzoek en duidelijk gesprek.”