Puurs-Sint-Amands viert 150ste verjaardag van station met expo: “Essentieel knooppunt voor treinverkeer”



Els Dalemans

28 juli 2020

16u37 0 Puurs-Sint-Amands Exact 150 jaar geleden, op 28 juli 1870, reed voor het eerst een trein door Puurs, op de spoorlijn tussen Bornem en Mechelen. Die bijzondere verjaardag onopgemerkt voorbij laten gaan, was geen optie voor inwoner en treinfanaat Geert Maes. Hij bouwde voor de gelegenheid zelfs een Puurse modelspoorbaan van wel 13 meter lang.

“Als kind al was ik enorm gefascineerd door treinen, ik speelde met de miniatuurversies op zolder en verzamelde alle mogelijke documentatie. Ik trek er ook al dertig jaar op uit om overal ter wereld treinen en stations te fotograferen. Wie met mij op vakantie gaat, weet dus wat de plannen zijn (lacht). Toen de 150ste verjaardag van ons eigen treinstation in zicht kwam, vond ik dan ook dat we die kans niet mochten laten liggen. De gemeente Puurs-Sint-Amands zette mee de schouders onder dit project, zo stelden we een knappe expo samen”, zegt Maes.

Tickermachines

“We konden heel wat foto’s en oude documenten bemachtigen, kregen van de NMBS oude ticketmachines en lantaarns, originele kostuums en kepies uit 1870 in bruikleen… Ook vonden we 3 fantastische getuigen, Puursenaars die ons meer konden vertellen over het leven vroeger in het station. Eén van hen, Paul, groeide op in het gebouw zelf omdat zowel zijn grootvader als vader hier nog stationschef zijn geweest. In die tijd was het station ook de telefooncentrale, waar je werd doorverbonden met je contactpersoon.”

Modelspoorbaan

Het pronkstuk van de expo is de 13 meter lange modelspoorbaan, die Maes samen met een vriend eigenhandig bouwde. “Aan de hand van oude foto’s en video’s hebben we het spoorgebouw zelf zo minutieus mogelijk nagebouwd, verder creëerde ik de spooraansluiting ‘Duvel Moortgat’, waarbij ik de A12 naast de brouwerij heb vervangen door een spoorlijn. Mijn kameraad bouwde de oude lijn Puurs-Dendermonde na.”

Essentieel knooppunt

“Het openbaar vervoer wordt nu vaak gezien als een ‘kneusje’, maar vroeger waren deze treinen enorm belangrijk. Puurs lag in 1870 op de lijn Mechelen-Terneuzen, tien jaar later kwam daar de verbinding Antwerpen-Dendermonde bij. Ons station was decennialang een essentieel knooppunt: er lag nog geen brug over de Schelde richting Temse, de Kennedytunnel was nog niet gegraven… Alle goederen die vanuit de haven van Antwerpen naar het Waasland moesten geraken, werden via deze weg vervoerd, en dat ging vaak om honderden containers.”

Magisch

“Ook nu nog steeds, ondanks de opkomst van de wagen, is ons station een belangrijk knooppunt voor pendelaars die naar steden als Sint-Niklaas, Leuven, Mechelen en Antwerpen willen reizen. De moderne exemplaren van onze treinen spreken minder tot de verbeelding dan de fantastische stoomtreinen van toen. Toch blijft de wereld van de spoorwegen magisch.”

Familiedag

De expo ‘150 jaar station Puurs’ bezoeken kan vanaf 2 augustus tot en met zondag 11 oktober in CC Binder in Puurs-Sint-Amands. Het programma van de ‘Familiedag’ nu zondag werd omwille van de coronamaatregelen aangepast, de show van ‘Thomas de Stoomlocomotief’ vindt wel nog plaats. Openingsuren en bijzondere openingsdagen vind je terug op de activiteitenkalender van www.ccbinder.be.